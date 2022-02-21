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淡水6號道路爭議 祖師廟盼開路保安全

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水清水巖祖師廟在廟前廣場舉辦「支持淡水清水巖廟前道路開闢」說明會，廟方希望6號道路開通，來保障在地居民消防重建安全。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟在廟前廣場舉辦「支持淡水清水巖廟前道路開闢」說明會，廟方希望6號道路開通，來保障在地居民消防重建安全。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水清水巖祖師廟在廟前廣場舉辦「支持淡水清水巖廟前道路開闢」說明會，廟方希望6號道路開通，來保障在地居民消防重建安全，並對施家古厝認為古厝時，相關單位有程序上的瑕疵。對此，市府文化局認為目前以步道形式開闢，能夠繞過古蹟創造雙贏。

支持淡水祖師廟前道路促進會召集人湯鴻城表示，施家古厝在民國94年被認定為古蹟，而6號道路早在民國57年公佈實施，77年完成土地徵收，為何94年還要認定古蹟，直指程序有瑕疵。

對此淡水清水巖祖師廟榮譽主委呂子昌也到場出席表示，原定6號道路上有居民，房子老舊要修善重建，但無奈沒有道路可以設定建築線，無法申請建照，為了地方觀光、建設及安全發展，6號道路開闢有其必要。

新北市文化局文設科長林文中表示，當初民國92年由文化基金會提出施家古厝保存案，93年經過5位當時文化局文資審委員一致認為有保存價值後94年認定古蹟，但後來因6號道路爭議不斷，在105年中央文化部文資局也前來會勘，認為古蹟價值並未減損滅失，因此目前招標的古蹟修復工程當中，包括了6號道路節三階段以步道形式開闢能夠繞過古蹟創造雙贏，於去年也完成了修復設計，但由於施家古厝與道路爭議不斷也造成多次流標，更讓這原本就爭議不斷的道路與古蹟問題，更加的雪上加霜。

古蹟 淡水 文化局

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