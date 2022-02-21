流標八次 汐止文化白雲公園要動工改造

汐止區水源路附近的社區大樓居住人口多，緊鄰的白雲文化公園遊樂設施老舊、地面濕滑，一直以來使用率很低，所以，新北市議員張錦豪就爭取老舊公園更新經費1700萬元，經過八次流標，終於招標成功，預計三月就要動工，讓公園有「城堡主題」新風貌。

新北市議員張錦豪指出，因為，文化白雲公園經過八次流標，終於在第九次招標出去，爭取到的預算是1700萬左右，公園改造即將在三月開工，預計十月底就能完工，加上後續勘驗等等，預計在今年年底就能看到一座嶄新的文化白雲公園。

張錦豪表示，嶄新的文化白雲公園的主題是一個城堡的象徵，除了會增加一個鋼構的無障礙空間，從左邊上去一直到最後有一個體健設施，中間設計了跳椿區、共融遊具，還有一個小朋友可以攀爬的、天空之城概念的共融性遊具，將成為白雲里、文化里及自強里，一個全新休閒遊憩的好去處。

白雲里長陳俊地說，這個公園因為汐止多雨潮濕容易長青苔也比較髒亂，造成越來越沒有人來，而在里民反應後，在民國109年，議員張錦豪就開始協助也多次辦理會勘，請市政府編列預算，在經過多次流標後，終於今年標出去也即將動工，真的很期待。

文化里長余寶聰也說，文化白雲公園已經久了，從民國93年興建到現在已經將近二十年，裡頭的設施老舊已經不敷使用，很感謝議員張錦豪協助爭取打造全新的特色公園，3月1日就要開工，10月完工，讓設施更完善。自強里長康金龍則說，因為里內都沒有公園綠地，剛好議員張錦豪爭取了經費，和其他兩位里長一樣都很期待新的遊憩場域。