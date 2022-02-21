首次銀髮俱樂部活動 三芝後厝里長輩來運動

北部都濕濕冷冷的天氣，三芝區後厝里迎來今年第一次銀髮俱樂部活動的日子，原本擔心濕冷的天氣會影響長輩外出，沒想到老人家出席相當踴躍，一早就活動中心跟著講師的帶動操，一起運動。

後厝里長楊秀彥說，每週一就是後厝里舉辦共餐的日子，在吃飯之前，長輩們都習慣先來到據點聽課，像是這次的據點活動從九點開始，就有馬偕醫學院的預防心臟病講座，接續陽明大學的衛教宣導，而迎接新年後的第一次共餐，里長特別準備了湯圓，要來延續新年的喜氣。

後厝里的關懷據點，不但定期都會有課程，志工更是相當用心，每週都會規劃不同的料理與餐食，就是希望透過每週一次的長輩外出活動，能夠帶給長輩不一樣的料理變化與營養均衡。