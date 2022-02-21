友善耕作有補助 平溪農民認同但仍保留

為了響應農糧署友善耕作政策，台灣環境保護聯盟今(21)日在平溪舉辦友善耕作說明會，在地農友也紛紛對於友善耕作的認同，不過，申請友善耕作後，還得經過嚴格審查，對於是否加入，大多語帶保留，不過地方還是樂觀其成。

所謂的友善耕作，就是以自然傳統的方法進行農耕，不使用化學農藥，化學肥料與基因改造種源的耕種方式，由於現代人為短期內追求大量糧食，會使用化學肥料和農藥，加速農作物生長，不過這不僅影響到土壤，同時也破壞生態環境，為此農糧署積極推廣友善耕作，今(21)日也特地到平溪地區舉行說明會，現場也來了不少在地農友。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，為鼓勵農友參與友善耕作，對友善環境耕作的農友，可補貼生態保育獎勵每年每公頃3萬元、補助購置農產品生產加工設施機具等措施，並協助行銷友善環境農產品，並呼籲支持選購友善耕作的農產品，為環境及下一代盡一己之力。