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鼓勵疫苗施打 北市65歲以上給200禮券延至3/31

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
長者打疫苗部分，蔡炳坤表示，北市府則祭出三策略，包括里長揪團，只要有20位，北市府安排接種；還有中型接種站也接受造冊、轉介接種；到宅接種等。圖／北市府提供
長者打疫苗部分，蔡炳坤表示，北市府則祭出三策略，包括里長揪團，只要有20位，北市府安排接種；還有中型接種站也接受造冊、轉介接種；到宅接種等。圖／北市府提供

中央規畫3月中將入境者居檢時間，由14天縮短為10天，台北市長柯文哲表示，到時候會有零零星星確診個案進來，若14天變成10天，兩個月約會有23例會溜進來，但終究要面對這個問題，至於怎麼防止社區感染，他認為打疫苗還是最基本，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，最終還是打疫苗。

為了加速台北市的疫苗覆蓋率，台北市副市長蔡炳坤表示，目前台北市第三劑覆蓋率已經達到45.66%，今天也是第23期開打，但這一期預約比例比較低，其中BNT預約37％、莫德納預約43％，高端預約30％，平均預約率僅有41.35％。

蔡炳坤說，為了鼓勵接種，目前北市府採取策略，就是鼓勵醫院開設疫苗特約門診，沒有預約到的，只要到衛生局網站看，各大醫院都有疫苗特約門診；另外，周三開始中央第24期疫苗預約，從這幾期預約狀況，北市府調整策略，不會一次開太多量，預估開設25萬劑，第一階段先開22萬劑，會視需要調整，因預約比例下降，為讓醫療院所醫護人力可最佳運用。

至於長者打疫苗部分，蔡炳坤表示，北市府則祭出三策略，包括里長揪團，只要有20位，北市府安排接種；還有中型接種站也接受造冊、轉介接種、到宅接種等；至於本來給200元商品券，原本只到2月28日，也延到3月31日，鼓 勵長者接種。

蔡炳坤說，北市府最近的鼓勵策略有所效果，以2月14日至17日四天為例，有1594位長者接種，感謝民政局與衛生局合作，盡快讓長者接種疫苗。

不過柯文哲也說，他個人是反對打疫苗給錢，但沒有更好的方法，所以65歲以上的阿公阿嬤3月31日之前，在台北市打第一及第二劑，還是給200商品券，至於為何鼓勵65歲以上，是因年紀大得病，還是很嚴重。

北市 疫苗 蔡炳坤

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