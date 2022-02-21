汐止葉童善款5天超過500萬停止募款 63本存摺刷不完

新北市汐止區葉姓單親爸爸去年底成為植物人，七旬老母和就讀金龍國小四年級的兒子生活陷入困境。擔任金龍國小家長會長的市議員張錦豪得知葉家處境，號召各界伸出援手，5天就收到超過500萬元善款。原訂募款到28日截止，但張錦豪今天宣布，因各界愛心大爆發，存摺登錄63本仍不夠，緊急宣布終止幕款，希望大家別再匯款。

張錦豪說，葉同學從小由爸爸獨自撫養，沒想到家庭經濟支柱的葉父去年12月間腦出血，目前呈植物人狀態。葉家是弱勢家庭，葉童到汐光課陪中心接受課後輔導。葉家出狀況後，房東已降租，汐光課陪周老師和林老師捐助1萬元，學校得知也撥出急難救助金2萬元並協助申請相關補助。

張錦豪認為杯水車薪難解困境，考量葉家阿嬤要照顧葉父，又不懂電腦，無法花時間做捐款紀錄跟公開徵信，因此決定擔任捐款窗口幫助葉家。17日在臉書「汐止聯盟」貼文，表示在28日前接受外界捐款，善款「僅用於葉同學一家」，屬於特定對象捐款，非屬公益勸募。3月之後如有人還有想協助葉同學，改由金龍國小輔導室接手。

募款消息一公布，汐光關懷協會帳戶當天就收到近70萬元善款，18日更累積達209萬元。張錦豪今天表示，指定給葉同學的善款不斷匯入協會帳戶，今天在郵局登錄存摺3小時，已用掉超過63本，仍未全數列出捐款資料，粗步統計總額已破500萬，近日整理好後再公布。

張錦豪今天在臉書貼文「重要公告：停止捐款！停止捐款！停止捐款！」指因為款項龐大，下午特地與金龍國小、家長會和汐光課陪中心開會討論，為免捐款遭濫用，這筆款項將在公證人士見證下，移撥市府社會局「葉同學專戶」管理，社工也會協助與輔導。