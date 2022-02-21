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國發會通過五股泰山輕軌路線案 估核定後9年內完工

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
五股泰山輕軌路線示意圖。圖／國發會提供
五股泰山輕軌路線示意圖。圖／國發會提供

國發會今天委員會議審議通過「五股泰山輕軌」可行性研究報告，官員表示，全線預計2030年完工，通車後民眾可搭乘五泰輕軌轉乘捷運環狀線北環段、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運線往返桃園市，國發會將依委員會決議報請行政院核定。

國發會今天舉行春節後第一次委員會議，會中討論交通部陳報新北市政府「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究」修正版報告書等議案。國發會主委龔明鑫表示，五泰輕軌完工後，可提供蘆洲、五股、泰山地區便捷且低碳環保的軌道運輸，健全新北市整體軌道運輸路網，本案將依委員會決議函報行政院核定。

官員表示，五泰輕軌路線全長11.61公里，沿途設置14座車站，沿線行經已開發完成的洲子洋重劃區、興建中的塭仔圳市地重劃區，及規劃中的蘆洲南北側、擴大楓江附近都市計畫，和推動中的蘆洲銀河灣與五股新市鎮重劃區。

官員說，五股泰山輕軌路線銜接台北捷運環狀線北環段Y22站，止於未來桃園機場捷運增設之A5a站，全長約11.61公里，設置14座車站，預估建設總經費約227.79億元，2030年完工通車。不過，考量五泰輕軌計畫預估通車時程與機場捷運增設A5a站完工啟用有時程差距，初期恐無法滿足民眾轉乘機場捷運需求，新北市政府初步研議將闢駛五泰輕軌計畫F12、F14站至機場捷運A5站的接駁公車及其他相關配套措施。

國發會官員指出，五泰輕軌計畫行經許多都市計畫及重劃區，預期沿線人口將持續成長，將可培養民眾搭乘公共運輸習慣，減少使用私人運具，且沿線都市計畫及重劃區開發完成後，衍伸的相關財務效益可挹注財源，並可紓緩當地主要道路上下班尖峰時段交通壅塞情形。

機場捷運 輕軌

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