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檢疫所「翻攪外送物」惹怨 黃珊珊：會尊重隱私

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，過去有一些違規者所以會檢查，現在會尊重客人隱私，但還是有禁菸規定。圖／截至柯文哲YouTube
台北市副市長黃珊珊表示，過去有一些違規者所以會檢查，現在會尊重客人隱私，但還是有禁菸規定。圖／截至柯文哲YouTube

近日有集中檢疫所民眾抱怨，親友送去的零食跟飯菜遭翻攪檢查，還被禁菸禁酒，感覺被當犯人對待，衛福部醫福會執行長王必勝昨表示，因曾多次查到違禁品、毒品。台北市副市長黃珊珊今表示，過去有部分人違規，現會尊重客人隱私。

黃珊珊說明，北市集中檢疫所包含陽明山檢疫所、劍潭活動中心及其他檢疫所，陽明山檢疫所是中央委託北市代管，本身就有禁菸規定。劍潭集中檢疫所管理方式，會檢查相關物品，但不會打開且完整送進集檢所，除非有破口或民眾有想吃特殊的東西，才會特別注意，否則原則上不會拆封檢查。

黃珊珊表示，儘管如此還是有禁菸的規定，所以有住戶投訴的話，會請民眾不要在房間抽菸，但不會特別拆封或檢查送進檢疫所的物品；當時有一些違規的人，所以會做檢查，現在集檢所已當作一般居家檢疫或隔離的防疫旅館，會尊重客人隱私。

禁菸 集中檢疫所 北市

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