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五股泰山輕軌要來了！設置14座車站 力拚2030年完工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
五股泰山輕軌路線示意圖。圖／國發會提供
五股泰山輕軌路線示意圖。圖／國發會提供

五股泰山輕軌路線串聯新北市蘆洲、五股、泰山三個行政區，全案在今日召開的國家發展委員會中由各部會審查，委員同意通過路線可行性研究，並建議支持，將報請行政院核定。路線全長11.61公里的五泰輕軌，將設置14座車站，行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區以及塭仔圳重劃區。全案將力拚2024年動工，2030年完工。

新北捷運局表示，五泰輕軌總經費227.79億元，由中央補助72.22億元及新北市府負擔155.57億元，路線全長11.61公里，設有14座車站及1座機廠。

新北捷運局指出，五泰輕軌起於三重集賢路北側，可轉乘環狀線北環段Y22站，沿蘆洲計畫道路，銜接轉乘中和新蘆線蘆洲站，路線行經蘆洲都市計畫、洲子洋重劃區、擴大五股都市計畫、新訂擴大大漢溪北都市計畫(楓江農業區)及塭仔圳重劃區等重要都市計畫開發區，於新北大道五段設置終點站，未來可轉乘規劃中機場捷運A5a站。

新北捷運局提到，五泰輕軌路線行經多處都市計畫開發區，將串聯新北市產業發展，帶動蘆洲、五股、泰山沿線經濟，由現行仰賴公車運輸的通勤模式，建構更完善的交通服務。

新北捷運局指出，五泰輕軌將採輕軌營運，具有零排放、高效率、高可及性、低成本、節能、舒適穩定性等優點，且有因地制宜之彈性，能在較小的轉彎半徑，較緩的坡度上及街道上行駛，亦可透過設計來突破現有道路條件之限制。

新北捷運局表示，五泰輕軌近日已同步進行綜合規劃招標作業，可行性研究獲行政院核定後，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估以及都市計畫變更等作業。依過往經驗，綜合規畫約須3年才能完成，綜合規畫報告核定後工期約6年，所以市府希望力拚在2024年動工，2030年完工。

五股泰山輕軌今日在國發會中通過可行性評估，將報請行政院核定。圖／新北市捷運局提供
五股泰山輕軌今日在國發會中通過可行性評估，將報請行政院核定。圖／新北市捷運局提供

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