北市環保局招考480名清潔隊員 薪資可達4.1萬元
北市環保局今年將招考儲備清潔隊員，總計釋出480個職缺，薪資可達4.1萬元，報考者需參加筆試及30公尺負重折返跑，欲參加者自3月8日至10日前往台北市政府第二行政中心1樓廣場現場報名。
環保局每次招考清潔隊員都吸引大批民眾報名，但率取率不高，2017年率取率僅13.37%、2019年率取率僅12.82%，此次釋出332名一般類組職缺、148名保障類組，月薪加上清潔獎金可達4.1萬元。
保障類組包含以工代賑市民臨時工類組13名、中高齡失業勞工16名、結構性失業勞工16名、獨力負擔家計失業勞工16名、低收入戶失業勞工32名、二度就業婦女失業勞工16名、保障原住民19名、焚化廠級廢棄物處理場當地里民保障組12名、身心障礙組8名。
甄試包含筆試及體能2項測驗，筆試占總成績30％、體能占總成績70％，體能測驗是採負重30公尺折返跑一趟（共60公尺）。
男性需負重15公斤沙包，女性沙包重量則逐年下修，從2014年的12公斤、2015年10公斤、2017年8公斤，讓女性率取錄提升，從2014年的6.5％，提升至2017年的10.1％。
環保局表示，配合無紙化政策，報名甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息，可至北市就服處網站「最新消息」（http://eso.gov.taipei）、北市人力銀行網站（https://www.okwork.taipei）及環保局網站（http://www.dep.gov.taipei）下載。
就服處提醒，此次甄試報名日期自3月8日至10日，早上9時至下午5時，在北市府第二行政中心1樓廣場（萬華區艋舺大道101號），採取「現場報名」，報考者要詳閱報名簡章及考試資訊，報名表件需楊時填寫及備妥相關證件，以免無法完成報名。
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