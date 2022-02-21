疫情也別忽略幼童健康 北市學齡前兒童篩檢3月7日開辦

為維護學齡前兒童健康，北市衛生局今年「台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務」，將於3月7日開辦，凡學籍或戶籍設於北市的3至6歲幼童，可在幼兒園或社區篩檢場次接受免費健康篩檢，其中因應新冠疫情將滾動式調整口腔篩檢服務。

北市衛生局長黃世傑表示，北市學齡前兒童視力篩檢篩檢異常率及齲齒率近年均有顯著的下降，視力篩檢異常率自2017年的14.61%降至2021年8.14%；齲齒率則是由2017年48.06%降至2021年33.53%。

去年透過篩檢服務評估5萬2061位幼童身體結果發現，心雜音疑似異常有813位，疑似異常率1.56%、隱睪疑似異常435位，疑似異常率1.59%%、疝氣疑似異常202位，疑似異常率0.39%。

藉由純音聽力篩檢儀器共篩檢1萬3939位3歲幼童，檢測聽力結果有轉介1138位疑似聽力異常個案至醫院進行追蹤矯治，以期早期診斷、適當治療及復健。

北市聯醫兒童醫學部主任方麗容提醒，近2年因疫情影響，許多家長減少帶孩子到戶外活動，人手一台手機已成生活常態，因此需隨時觀察孩童是否習慣歪頭、仰頭、低頭去看東西，或是越看眼睛越瞇、常常揉眼睛等，均為疑似視力不良的症狀。

根據衛福部國民健康署針對幼兒使用螢幕產品規範，2至3歲幼童每日使用時間建議控制在15分鐘內，3至4歲幼童建議使用不超過30分鐘，4歲以上則1天不超過1小時，且每30分鐘需讓眼睛休息10分鐘。

另頻繁使用3C螢幕產品，加上久坐導致吃零食及飲料頻率暴增，提高齲齒風險，呼籲幼童從小養成正確飲食習慣及潔牙技巧，落實「二要二不，從齒健康」。

「二要」為睡前一定要刷牙，一天至少刷2次、要有含氟牙膏及定期牙齒塗氟；「二不」為不要傷害牙齒，少甜食多漱口，不要含者奶瓶／母乳入睡、不要以口餵食，家長咀嚼過的食物勿再餵食寶寶。

方麗容表示，在防疫同時，家長也須定期帶幼童至門診檢查，建議眼睛每年固定1至2次、口腔每3個月至6個月定期檢查。

衛生局表示，北市自2006年起辦理學齡前兒童整合性社區篩檢服務，對學籍或戶籍在北市幼童提供到點完整篩檢服務，而未就學及就讀其他縣市幼兒園但設籍北市幼童，則可參加北市12區健康服務中心辦理的社區篩檢定點服務。

除市府提供學齡前兒童整合性社區篩檢服務外，家長也可利用衛福部提供「7歲以上7次免費兒童健康檢查」，檢查項目包含生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔）、發展評估（粗動作、精細動作、言語表達）。

6歲以下兒童每半年免費牙齒塗氟1次，滿6歲後第一大臼齒開始萌出，孩童9歲生日當日前（不含當日）可免費第一大臼齒窩溝封填及封填後6個月、12個月評估檢查，北市府更提供國小1至6年級學童1年1次視力檢查。