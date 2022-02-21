聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北為提升「卸貨停車位」周轉率 將改採累進費率
新北市交通局為提升裝卸貨停車位周轉率並提供合理卸貨臨停時間，新北路邊裝卸貨專用停車位自3月1日起由原先20分鐘計次一次調整為30分鐘計次1次，並採累進費率收費管理，最高達每小時60元。
交通局停車營運科科長許芫綺表示，自2009年起陸續於市境內各街廓共規畫336格裝卸貨停車位，提供貨車及客貨兩用車臨停裝卸貨使用。
許芫綺指出，考量臨停裝卸貨作業，加上司機步行搬運送貨時間，因此將裝卸貨停車位計次收費時間由原先的20分鐘延長為30分鐘計次收費1次，讓貨運司機方便臨停並安心搬送貨。
交通局指出，為提升裝卸貨停車位周轉率，鼓勵民眾完成裝卸貨作業儘速離開以將車格留給需要的人，這次除調整為30分鐘計次收費1次外，並將計費方式調整為累進費率收費管理，即第1次該次20元，第2次該次30元，第3次起每次60元。
交通局表示，裝卸貨停車位相關計費調整實施期程，自即日起至2月28日止將陸續辦理相關標誌牌更換事宜，並將於標誌牌周邊張貼相關宣導公告於3月1日起正式實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言