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新北為提升「卸貨停車位」周轉率 將改採累進費率

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北為提升停車格周轉率，將改採累進費率收費。圖／新北市交通局提供
新北為提升停車格周轉率，將改採累進費率收費。圖／新北市交通局提供

新北市交通局為提升裝卸貨停車位周轉率並提供合理卸貨臨停時間，新北路邊裝卸貨專用停車位自3月1日起由原先20分鐘計次一次調整為30分鐘計次1次，並採累進費率收費管理，最高達每小時60元。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，自2009年起陸續於市境內各街廓共規畫336格裝卸貨停車位，提供貨車及客貨兩用車臨停裝卸貨使用。

許芫綺指出，考量臨停裝卸貨作業，加上司機步行搬運送貨時間，因此將裝卸貨停車位計次收費時間由原先的20分鐘延長為30分鐘計次收費1次，讓貨運司機方便臨停並安心搬送貨。

交通局指出，為提升裝卸貨停車位周轉率，鼓勵民眾完成裝卸貨作業儘速離開以將車格留給需要的人，這次除調整為30分鐘計次收費1次外，並將計費方式調整為累進費率收費管理，即第1次該次20元，第2次該次30元，第3次起每次60元。

交通局表示，裝卸貨停車位相關計費調整實施期程，自即日起至2月28日止將陸續辦理相關標誌牌更換事宜，並將於標誌牌周邊張貼相關宣導公告於3月1日起正式實施。

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