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新冠疫情嚴峻反忽略流感 北市萬華推「打疫苗送禮券」
近期氣溫驟降，呼吸道病毒也相對活躍，每年11月至隔年3月是呼吸道疾病好發季節，而接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，北市衛生局呼籲符合公費流感疫苗接種對象者應盡速施打提升保護力，另即日起至4月30日止，民眾到指定15家醫療院所完成流感疫苗接種，即可獲得100元便利商店禮券，限量500份。
衛生局指出，接種流感疫苗後，其保護力平均可達30至80%，對因流感而住院者的保護力約有41％、對重症保護力可達82％。流感疫苗接種後約2周才能產生保護力，若接種新冠疫苗與其他疫苗的話需間隔7天，呼籲符合資格者應盡速接種，以降低呼吸道感染與併發症重症風險。
北市萬華區健康服務中心主任紀玉秋表示，往年流感疫苗施打熱烈，但疫情之下，大家較重視施打新冠疫苗，反而忽略流感疫苗，導致施打率變低很多，然現在是流感好發季節，氣溫又寒冷，且流感與新冠肺炎症狀類似。為鼓勵大家接種，萬華首次推出「送送送～好禮大放送，打流感送禮券」活動。
紀玉秋說，民眾即日起至4月30日止（或公費疫苗用罄），到台大醫院北護分院、西園醫院、仁濟醫院、快樂兒童診所、漢宗小兒科診所、青年診所、瑞生診所、益銓診所、萬華劉小兒科診所、天行健診所、光耳鼻喉科、佳安診所、慧洋診所、台北透析診所、盧漢隆耳鼻喉科診所等15家指定醫療院所完成接種，即贈每人1份100元便利商店禮券，限量500份。
紀玉秋提醒，接種疫苗後，少數人可能有輕微發燒反應，一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。
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