迪化街兩江醫院獲指定古蹟 特殊裝置引日然光做手術燈

台北市文化局今針對位於大同區迪化街1段28號的兩江醫院進行文資審查，經決議指定為直轄市定古蹟。文資委員認為，建築內部仍保存日治時期內、外科醫院的機能空間，還有特別設計的天窗，經由方錐形的採光裝置自二樓引入自然光到一樓作為手術用燈，見證舊時空間使用，建築的構造、材料及樣式，均為原物，具高度歷史價值。

兩江醫院建於1923年是在日治時期的診所，是江景勤與江立托合開醫院故稱「兩江」。江景勤的祖父江昶榮，是屏東客家六堆地區清領時期的三位進士之一，在當地有一定的聲望，後來江景勤到台北讀醫學成為迪化街的醫生，成為迪化街的故事之一。

文資委員指出，兩江醫院外觀為一坎二進一過水，第一進三層樓、第二進二層樓，為四柱三窗式樣，三樓立面有「仿哥林斯」希臘柱頭，一樓騎樓柱上有「牛腿」裝飾，正立面保有「兩江醫院」泥塑。

文資委員認為，建築內部仍保存日治時期內、外科醫院的機能空間，一樓為診間及手術室，後進有特別設計的天窗，經由方錐形的採光裝置自二樓引入自然光到一樓手術室。前棟二、三樓為客廳、住宅、起居室，仍有舊時木造隔間、總舖床、櫥櫃等，見證舊時空間使用，建築的構造、材料及樣式，均為原物，具高度歷史價值，因此同意指定為直轄市定古蹟。

江景勤的長孫江世榮表示，建物很值得保留，尤其是方錐形的採光裝置以及窗框保存完整，只可惜手術枱已經不見，此次成為市定古蹟後，盼能助於解決遭人佔用的問題，未來也將和文化局配合修復再利用計劃，推動整修還原風貌，並依法規劃展覽室供民眾參觀。