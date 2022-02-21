新北加倍奉還最後一波開獎 送出保時捷電動車

新北市配合行政院振興五倍券推出加倍奉還活動，今天進行第3波最後一次抽獎，壓軸的是市價新台幣369萬元保時捷電動車，由李姓民眾獲得，他透過電話大呼幸運。

新北市政府今天在1樓大廳舉辦「加倍奉還活動第3波暨壓軸抽獎記者會」，由新北市長侯友宜親自抽出保時捷電動車Taycan、Luxgen URX七人旗艦款精裝版等大獎。

侯友宜打電話給保時捷李姓得主時，李姓民眾就認出侯友宜的聲音並透過市府直播大呼幸運，李男是從事服務業，已婚但仍無子女，因此，侯友宜不忘提醒李男要生小孩，提高生育率。

新北市經發局發布新聞稿表示，新北市去（110）年10月推出包括新北加倍券、登錄發票抽獎等「加倍奉還」活動，新北加倍券截至2月中旬，累計核銷金額約為新台幣3億5000萬元；發票登錄人數近百萬人，登錄張數達418萬多張、累計登錄金額超過70億元，有效引進錢潮，為業者帶來了可觀的商機。