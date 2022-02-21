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歷經9次流標 台中大里區人口最多里活動中心今動土
台中市大里區瑞城里活動中心因物價上漲，歷經9次流標，最終第10次在市長盧秀燕動用第二預備金追加1千7百萬元下，工程投入總經費4277餘萬元，上午舉辦動工典禮。未來將興建地上三層樓建築，總樓地板面積317坪，預計明年5月底完工。
盧秀燕特別感謝當地的瑞和宮捐贈配合款500萬元，讓活動中心的功能及空間更完善，上午並在活動中請瑞和宮全體委員都起立接受鼓掌，並頒發感謝狀給瑞和宮主任委員黃源泉，以表示感謝。
盧秀燕說，瑞城里人口數1萬4千餘人，是大里區人口數最多的一里，原活動中心受九二一地震影響，結構損壞無法使用，里民多年來缺乏公共使用空間。里長蔡昭奮反映後，經過國有財產署同意撥用位在成功路與成功路與塗城路口附近的一塊土地，才得以由市府出資進行興建。
她在現場特別請蔡昭奮和她站在一起給予感謝，接著還特別把動土用的鏟子交給他，請他代為動土；黃源泉也在站盧身旁一起動土。
民政局長吳世瑋、大里區長鄭正忠指出，瑞城里活動中心完工後將提供民眾集會、活動及休閒等多項功能，也將整合里內各項資源，提升市民的生活品質。
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