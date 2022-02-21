暖暖到汐止基隆河畔自行車道先打通 往瑞芳步道也開工

基隆市政府月初宣布打通從暖暖區基隆河畔，往下游到汐止舊五堵隧道口自行車道，民眾可從暖暖一路騎到淡水老街或新店碧潭。往上游通往瑞芳的暖暖過港路往基隆河上游右岸步道串連工程也將動工，預計今年10月間完成。工務處表示，施工期間會封閉部分車道，請用路人降低速度及提早改道，確保安全。

工務處表示，市府推動基隆河岸自行車串連計畫，在與中央多次開會、溝通，去年終獲行政院支持，由經濟部、內政部、交通部及市府共同執行，2月4日宣布完成第1階段串連作業，貫通暖暖八堵橋到舊五堵隧道口，約10公里河岸的幾處斷點。若從汐止再往下游騎，可達台北市士林、新北淡水或碧潭。

工務處同時發包第2階段「八堵橋至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，全程約1.9公里。完工後民眾可從暖暖騎自行車，沿基隆河畔騎向瑞芳，串連基隆河瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間。

工務處說，過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程，在防汛安全前提下將斷點串連，著重形塑高舒適性的休憩空間，藉由路線調整、植栽配置和設施改良等設計，改善步行與自行車騎乘感受。施工河段旁有不少社區，有助民眾提升休閒品質及與更多河景接觸的機會，擴大在地居民走路就可抵達的休閒場域。