方便民眾親水 媽祖田河濱跨堤牽引道正式動工

新北許多高灘地不只要打造優質親水環境，民眾也要能方便到達，才會提高前往意願，新北高灘處將針對土城媽祖田河濱公園的跨堤陸橋，設置無障礙牽引道，讓長輩、孕婦或行動不便者通行更加便利，工程目前已經正式動工，預計年底完工。

土城媽祖田河濱公園就是土城工業區一帶居民的重要休憩空間，設有籃球場、網球場、棒球場等各種休閒運動設施，其中大漢溪右岸自行車道更是銜接三峽河自行車道，串連環島1號線的重要動線，不過許多民眾反應入口處較少，且有些入口為較陡的樓梯。

高灘處表示，有滿多陸橋橫跨擺接堡路，民眾可跨堤後，再接著走樓梯下堤。這次是整建擺接堡路上原有陸橋，增設無障礙牽引道的友善環境，讓民眾可直接由堤內走至提外，包含輪椅及嬰兒車等，都能更方便進入河濱。工程目前已經發包決標，並進行前置作業，目前已經正式動工，預計今年12月完工。

高灘處工程施工科長林柏宏說明，近來該河濱公園使用人口增加，且市府一直希望在各地方提供無障礙空間，在經費許可下就盡可能優化民眾進出動線，像今年也在永和博愛陸橋增建水岸電梯，讓年長者及輪椅族等進出更加方便。