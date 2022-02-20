快訊

評／奪牌捧上天、不奪牌豬狗不如 政府何苦為難黃郁婷？

首波寒流雙北2天14人猝死 年紀最小38歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方便民眾親水 媽祖田河濱跨堤牽引道正式動工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
跨堤無障礙牽引道完工後，民眾可以無障礙空間，直接從堤內到達堤外。圖為模擬完工圖。圖／新北高灘處提供
跨堤無障礙牽引道完工後，民眾可以無障礙空間，直接從堤內到達堤外。圖為模擬完工圖。圖／新北高灘處提供

新北許多高灘地不只要打造優質親水環境，民眾也要能方便到達，才會提高前往意願，新北高灘處將針對土城媽祖田河濱公園的跨堤陸橋，設置無障礙牽引道，讓長輩、孕婦或行動不便者通行更加便利，工程目前已經正式動工，預計年底完工。

土城媽祖田河濱公園就是土城工業區一帶居民的重要休憩空間，設有籃球場、網球場、棒球場等各種休閒運動設施，其中大漢溪右岸自行車道更是銜接三峽河自行車道，串連環島1號線的重要動線，不過許多民眾反應入口處較少，且有些入口為較陡的樓梯。

高灘處表示，有滿多陸橋橫跨擺接堡路，民眾可跨堤後，再接著走樓梯下堤。這次是整建擺接堡路上原有陸橋，增設無障礙牽引道的友善環境，讓民眾可直接由堤內走至提外，包含輪椅及嬰兒車等，都能更方便進入河濱。工程目前已經發包決標，並進行前置作業，目前已經正式動工，預計今年12月完工。

高灘處工程施工科長林柏宏說明，近來該河濱公園使用人口增加，且市府一直希望在各地方提供無障礙空間，在經費許可下就盡可能優化民眾進出動線，像今年也在永和博愛陸橋增建水岸電梯，讓年長者及輪椅族等進出更加方便。

林柏宏提到，高灘處接下來會持續評估各河濱公園聯通陸橋的使用人口及狀況，並做好各地區平均分配，以每年一至兩處的速度來升級跨堤陸橋，至於是採用水岸電梯或是無障礙牽引道，則還要考量堤內外的空間及民眾需求來做決定。

民眾現在要到達媽祖田河濱公園，不但沒有無障礙空間，還必須先上擺接堡路、再過陸橋，最後走陡峭樓梯下堤。圖／新北高灘處提供
民眾現在要到達媽祖田河濱公園，不但沒有無障礙空間，還必須先上擺接堡路、再過陸橋，最後走陡峭樓梯下堤。圖／新北高灘處提供

新北 自行車

相關新聞

台北燈節今落幕 線上線下可望破500萬人次參與數創新高

台北燈節展期至今天將落幕，北市府統計，今年虎年台北燈節從2月11日至2月19日線上直播觀看人次達314萬7175人次；線...

淡水河左岸再造「騎跡」 關渡橋觀景平台明年底完工

淡水河左岸河濱一直是雙北市民的重要休憩空間，新北高灘處規劃「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，要在熱門站點打造人車...

方便民眾親水 媽祖田河濱跨堤牽引道正式動工

新北許多高灘地不只要打造優質親水環境，民眾也要能方便到達，才會提高前往意願，新北高灘處將針對土城媽祖田河濱公園的跨堤陸橋...

驚見住家附近樹上有2顆虎頭蜂窩 專家喊別怕：那是蟻窩

新北市動保處接獲瑞芳民眾通報，住家附近行道樹上有2顆虎頭蜂窩。瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖到場，以望遠鏡觀察發現是「蟻窩」...

北巿邁入超高齡社會 推中高齡認證指標鼓勵友善職場

台北市今年一月，65歲以上人口數達20.02%，成為台灣第一個邁入超高齡社會的直轄市，為鼓勵高齡族群就業，北市勞動局今年...

獨／新北動保條例上路 員工吃狗肉雇主連坐罰

新北市為精進動物權益，去年擬定《新北市動物保護自治條例》，日前已奉行政院核定，並將於本月25日上路實施，其中規定雇主應禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。