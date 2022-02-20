淡水河左岸再造「騎跡」 關渡橋觀景平台明年底完工

淡水河左岸河濱一直是雙北市民的重要休憩空間，新北高灘處規劃「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，要在熱門站點打造人車分流的休憩廣場，讓沿線單車道，增添許多富有文化、生態及觀賞的休息景點。目前整體計畫工程已決標，預定3月1日開工進場。

高灘處工程施工科長林柏宏說明，該計畫分為四大區塊，其中八里段一直是票選單車十大經典路線之一，路線上「龍形渡船頭休憩廣場改善區」，將佈景與設施融合在地造船產業聚落，打造當地文化特色休憩廣場。工期約300天。

而關渡大橋八里端剛好是雙北市民前往八里的交會點，吸引許多民眾駐足觀賞風景，因此這次「關渡橋觀景平台改善區」不只要打造全新有質感的觀景廣場，也會做好人車分流，讓民眾方便停留。工期約240天。

林柏宏指出，「獅子頭山水匯集眺景活動區」將山坡上平台靠河一端打造草階，以及周圍的兒童休憩設施，民眾經過不但能停留休息，也能在草階上遠眺淡水河美景。

「蘆洲濕地示範區建置區」則透過疏伐方式，避免林木過度密集，不但可以減少陸化面積、維持河川防洪功能，也營造豐富棲地環境，未來成為學生或研究者的生態學習空間。以上兩區塊工期合併計算為一年。

林柏宏表示，該計畫並非一直追求增加設施，而是解決單車上原有熱門節點人車聚集的情況，在動線改善成人車分道後，不但「塞車」問題得到解決，幾個熱門節點也變成有文化、生態及景觀的新地標，民眾可以有空間停留休息。

高灘處指出，該計畫斥資1.2億元，工程已決標，並完成施工前說明會，目前辦理施工品質計畫書等前置準備作業中，預定3月1日開工進場。其中3處景觀區及1處生態教育區中，關渡大橋八里端的觀景平台可望最先完工，預計最快明年底；整個計畫預計112年初完工。

新北市議員陳偉杰表示，市府打造許多節點讓民眾能停留觀景很好，不過還是希望可以跨局處及公所做資源整合，將八里單車道整合規劃鄰近景點路線，如水仙公園、廖添丁廟等，也許可以替代過往的八仙樂園，吸引更多觀光人潮。