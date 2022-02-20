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驚見住家附近樹上有2顆虎頭蜂窩 專家喊別怕：那是蟻窩
新北市動保處接獲瑞芳民眾通報，住家附近行道樹上有2顆虎頭蜂窩。瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖到場，以望遠鏡觀察發現是「蟻窩」，不致對人產生危害。動保處表示，民眾若發現虎頭蜂巢切勿自行處理，可通報1999轉專業人員摘除。
王嚴緖說，區別樹上的是虎頭蜂窩與蟻窩，可從外觀先行判斷。虎頭蜂窩有美麗波浪狀紋路，顏色偏土黃色，底部有明顯的出入口，較常出現在屋簷下或樹梢頂端。蜂窩表面常可見蜂隻聚集與移動，周遭也可發現警戒蜂盤旋。
蟻窩外觀呈現淡灰色或深黑色，質地一致，表面凹凸不平，如同泥巴糊成，可見細小植物纖維密布，常出現在樹枝分岔處。蟻窩表面不會看見螞蟻出沒，也沒有明顯出入口，但常見一列螞蟻沿著蟻窩包覆樹枝進出。
新北市動保處不久前接獲瑞芳區海濱里長鄧麗華通報，有里民反映住家附近行道樹上有2顆虎頭蜂窩，希望協助摘除，以免民眾遭虎頭蜂攻擊。
到場處理的王嚴緖以望遠鏡遠距離觀察，發現並非虎頭蜂窩，而是蟻窩，向民眾解說蜂窩、蟻窩的區別。鄧麗華感謝動保處第一時間就派人前來處理，慶幸只是蟻窩，並非虎頭蜂窩，虛驚一場。
動保處表示，冬天虎頭蜂鮮少築巢，清明節過後到10月間才是虎頭蜂築巢旺季。民眾在住家附近如發現疑似蜂窩構造物，請即刻通報動保處(02)2959-6353或向市府1999通報，動保處將在第一時間與民眾確認蜂窩位置及狀況，並派員處理，避免有人被蜂螫傷。
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