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北巿邁入超高齡社會 推中高齡認證指標鼓勵友善職場

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市今年一月，65歲以上人口數達20.02%，成為台灣第一個邁入超高齡社會的直轄市，為鼓勵高齡族群就業，北市勞動局今年度將推出「中高齡友善企業認證指標」。圖／北市府勞動局提供
台北市今年一月，65歲以上人口數達20.02%，成為台灣第一個邁入超高齡社會的直轄市，為鼓勵高齡族群就業，北市勞動局今年度將推出「中高齡友善企業認證指標」。圖／北市府勞動局提供

北市今年一月，65歲以上人口數達20.02%，成為台灣第一個邁入超高齡社會的直轄市，為鼓勵高齡族群就業，北市勞動局今年度將推出「中高齡友善企業認證指標」，先推選企業試辦，目前正在研議指標內容及評分項目，鼓勵企業進用中高齡族群勞工。

根據中央主計總處統計，中高齡族群的勞動參與率，截至去年底已突破65%，但仍低於日、韓、美等國。因應持續勞動市場少子化、高齡化趨勢，北市府銀髮職務新創中心成立「企業策略聯盟」，繼1月27日餐飲業策略聯盟後，近期再度邀集批發零售業企業，討論中高齡友善企業認證指標項目。

北市勞動局陳信瑜表示，如何鼓勵及促進企業雇用55歲以上勞工，一直是市長柯文哲任內的重點施政方向，北市府今年度將推出「中高齡友善企業認證指標」，這次批發零售業策略聯盟會議也邀請美廉社、OK超商、皇家可口、萊爾富超商、統一超商、生活工場等企業參與。

統一超商表示，中高齡友善企業認證指標可從「友善環境」、「公私合作夥伴」及「招募訓練」三面向出發，以統一超商為例，目前在友善環境上，也推出中高齡友善門市，店內提供老花眼鏡、手推車輔具及加裝扶手等，提供門市的中高齡族同仁和客人都可使用。

美商德盟也分享賣場內的職務再設計經驗，提供銀髮員工腳踏墊，減輕久站帶來的疲勞；以及在招募上推行介紹獎金等，增加銀髮族留任來穩定就業；此外，友善職場方面，還有60歲生日禮金及週年的表揚獎狀來肯定員工對公司的貢獻。

至於教育訓練的部分，也有企業分享經驗，可以邀請物理治療師授課，了解中高齡者身體狀況，以適應較高強度如需久站、提重物的職場環境。

萊爾富超商 北市 職場

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