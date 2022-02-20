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北市就服本周徵才608個工作機會 餐飲職缺逾4成最多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市日前微解封，各行各業陸續重啟商機布局，北市勞動局就業服務處本周21日至25日邀集19家企業，於各就服站舉辦現場徵才活動，將釋出608個工作機會。示意圖。圖／北市勞動局提供
台北市日前微解封，各行各業陸續重啟商機布局，北市勞動局就業服務處本周21日至25日邀集19家企業，於各就服站舉辦現場徵才活動，將釋出608個工作機會。示意圖。圖／北市勞動局提供

北市日前微解封，各行各業陸續重啟商機布局，北市勞動局就業服務處本周21日至25日邀集19家企業，於各就服站舉辦現場徵才活動，將釋出608個工作機會，高薪達70K。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎社會新鮮人、二度就業或有求職、轉職需求的民眾，踴躍參加。

陳信瑜表示，本周企業徵才依然是以餐飲業為主，6家258個工作機會，占42.43%，高薪群普遍拉高，外場服務員有9成薪介於34K至35K間，餐飲業的核心內場人員，平均水準也有40K至50K，薪資尚稱平穩。

其次為百貨零售業有135個工作機會，除對產品瞭解是基本工外，特質上也鎖定具積極主動、自信、溝通協調靈活及高度分析、歸納思考能力的人格特質。

另外，國內旅遊休閒活動也是疫情期間熱絡選項，客運業者紛紛釋出高薪70K，周休2日及各式福利等誘因，來向有大客車駕照的求職、轉職朋友招手。

陳信瑜指出，跨足多元領域，以流行時尚、餐飲風格、電影文化之三大元素的秀泰集團釋出MIS工程師高薪50K，主辦會計高薪45K，專科以上5年工作經驗，行銷設計專員36K，以及影城儲備幹部職缺，學歷不拘， 「邊工作邊享受生活」，娛樂產業工作性質對年輕人應有一定的吸引力。

至於按摩健康器材大廠OSIM新加坡商傲勝全球(股)公司台灣分公司，也徵求具薪70K的頂尖銷售高手外，還有釋出依身障權益保護法第38條規定進用名額的顧客服務部助理1名，專科學歷，薪介於28K至30K，從事資料處理、客修品報價、接聽0800電話，工作地點為中和。

勞動局表示，徵才活動地點為22日在南港東明青銀、內湖、北投就服站舉辦，23日在景美、西門、信義就服站舉辦，24日在信義、南港東明青銀、西門、艋舺就服站舉辦，25日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜表示，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站；且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至111年6月30日。

高薪 北市

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