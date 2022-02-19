北市民生物資紅綠燈 市民：看不出哪能買到蛋
台北市政府建置台北市重要民生物資庫存量燈號，近日雞蛋供貨量不穩，燈號成為民眾購買參考依據。但有消費者反映，燈號指引對一般消費者來說不好懂，不知道「安全存量」是什麼意思；燈號也被質疑不能完全反映現況，例如昨天燈號板上「超商」的蛋供應燈號為黃燈，但記者實地走訪，發現並非每家超商都有蛋。
北市府建置「重要民生物資庫存量燈號」，與四大賣場、超市及四大超商三類通路合作，每日針對奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條、冷凍食品、食用油、蛋7大重要民生物資庫存量狀況回報，由系統彙總同一品項、不同類別業者平均後顯示燈號，不顯示各分店的供應情形，以兼顧業者商業機密。
商業處表示，「綠燈」表示該物資庫存量大於2倍安全存量、「紅燈」表示該物資庫存量低於安全存量、「黃燈」則代表庫存量介於安全存量與2倍安全存量之間。目前雞蛋出現黃燈及紅燈情形，對於補貨困難或供應不足問題，市府已於日前函請農委會採取相關措施，以平抑蛋價及滿足蛋品民生消費需求。
內湖區居民古小姐說，不知道什麼是「安全存量」，不曉得代表她可以買多少蛋，燈號也不能告訴她晚上下班後還能不能買到蛋。信義區的楊小姐說，燈號只能顯示全市的量，但看不出來家裡附近的通路到底買不買得到。
實地走訪北市超商，如泰順街、師大路附近一間超商，貨架上就完全沒有雞蛋，比鄰的超商雖然有幾盒蛋，但剛從超商出來的蔡先生表示，過去一盒只要55元，現在漲價到80元也還是得買，牧場蛋更貴，120元8顆真的買不下手。
還有一位民眾說，什麼儀表板感覺也不準，住家旁的2家超商都沒蛋，還是得騎車過幾條街才找得到。
商業處表示，安全存量大概是業者平均兩三天銷售量的平均數，若平均數為100，2倍安全存量就是200，當初和各通路業者討論過後決定用這樣的方式呈現，這樣的文字可能會有民眾不懂，所以才決定用燈號顯示，綠燈就是代表量很足夠，但紅燈也不表示完全買不到。
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