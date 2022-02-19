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五金產業老董感念祖母幼時清苦 10年助偏鄉百萬獎學金

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
五金產業老董感念祖母幼時清苦，10捐助偏鄉獎學金不輟，已破百萬，吳媽媽見訊鼓勵獲獎學生。圖／基隆家扶中心提供
五金產業老董感念祖母幼時清苦，10捐助偏鄉獎學金不輟，已破百萬，吳媽媽見訊鼓勵獲獎學生。圖／基隆家扶中心提供

因為疫情期間，基隆家扶中心瑞芳服務今天辦理「金玉梅獎助學金｣線上典禮，「吳媽媽」鼓勵家扶的孩子持續努力向學，線上共有30位學生，其中國小、國中生各15名，金額總計7萬5千元。10年來，金玉梅獎助學金累計已破百萬，是來自一位五金產業企業老董為偏鄉送的愛心。

賢億企業自101年9月至今，10年從不間斷提供獎助學金，已幫助600多位瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等偏鄉兒少，一間傳統五金產業的董事長吳繁榮，他為感念祖母幼時雖位居偏鄉清苦生活，卻仍重視教育諄諄教誨之恩，特別用祖母吳燕女士法號「金玉梅｣設立「金玉梅獎助學金｣。

吳繁榮的太大「吳媽媽」，自小在瑞芳成長深感偏鄉資源較為不足，飲水思源長期關懷支助偏鄉學子，代表捐助獎學金。

一名獲獎學金的「小軍」（化名），成長於單親家庭，母親為新住民，扶養小軍和弟弟兩人，去年因疫情緣故，以致影響工作收入，僅能在朋友的餐廳打工支撐家計，小軍個性沉默寡言，知道家境辛苦，卻不知如何減輕母親的負擔。

社工鼓勵小軍可以在學業上努力，運用成績有機會可以申請獎助學金，小軍在上學期有好成績，並開心的跟社工分享，對小軍來說，能夠幫助到家中的經濟，也讓他加強學習動力，母親為此感到十分欣慰。

陳美君主任感謝企業堅持不斷散播希望的種子，關注偏鄉教育，讓弱勢孩子們在就學的路上能持之以恆學習，也傳達善念。

偏鄉教育 瑞芳 疫情

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