聞哲基金會連3年發獎學金 獎勵新北小衛星家戶

財團法人聞哲全人教育基金會今天頒發獎助學金，給新北市小衛星服務家戶，共有73名兒少，58名家長獲獎。基金會表示，3年來已頒發獎勵金39萬3000元，只要學童想讀書就會支持，也鼓勵往其他領域發展。

聞哲全人教育基金會董事長連素株表示，該基金會是他先生李怡哲於2013年所創辦，他先生熱心公益，認為教育是脫貧的基礎，只要孩子想讀書，就應該全力支持，而且不以學業為單一，包含其他品德、情緒等全人教育。

在家樂協會小樹苗班的家長王智玉表示，她單親帶一個9歲的小女兒租屋於新莊，因小女兒罹患合併型過動症(ADHD)，情緒容易失控，只要接到學校或安親班老師電話，就必須趕往協助處理，因此工作場合必須距離10分鐘以內的車程，經常被老闆說：「你明天不用來上班了！」感謝新北市成立小衛星，讓孩子有課後照顧去處，以及聞哲基金會的鼓勵。

另外在好巢社區兒少福利推展協會的小恩，從小因父母離異，由祖母獨自扶養他與哥哥，兩人也都罹患有注意力不集中的問題，小恩現就讀國三，在校常面臨學習適應不良，幸好在協會培讀班中受到照顧，目前學會電腦、繪畫等課程，這次也獲得MQ不一樣獎項的鼓勵。

社會局長張錦麗表示，新北市運用好日子愛心大平台民間善款，成立許多小衛星，因為會來參加小衛星課後照顧的都是家庭經濟較弱勢者，感謝聞哲全人教育基金會結合相關資源來獎勵。