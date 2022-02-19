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民代發2千顆高麗菜 用發票兌換助弱勢團體
今年南部天氣溫暖，導致高麗菜產能過剩、價格崩跌。新北市議員陳科名認購2千顆高麗菜，民眾到服務處，只要拿1、2月發票即可拿到一顆高麗菜，今天所有發票也會全數捐贈給新北市康復之友協會。陳科名表示，民眾捐發票就可幫助弱勢團體及農民，一次傳達2份愛心。
陳科名表示，近期接到朋友的電話請託，因高麗菜盛產價跌，產地農民不願浪費人力成本而放棄採收，讓他們看著一片菜田卻非常心急，所以請雲林農業處協助認購高麗菜，不讓農有的心血白白浪費。
陳科名說，因為疫情持續影響民眾生活，也讓社福團體募集資源受阻。他這次讓民眾拿發票兌換，除了讓農友的辛勞得到回報，也可以讓病友得到更多治療與復健，病患家屬也能有喘息的空間。
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