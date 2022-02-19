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北市力推「微電腦瓦斯表」 議員：民眾仍疑慮多

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
為促進居家使用天然瓦斯安全，北市產發局宣導更換微電腦瓦斯表的好處，但台北市議員李明賢指出，因為以往不肖廠商多，民眾仍多有疑慮，影響換裝率。圖／北市產發局提供
為促進居家使用天然瓦斯安全，北市產發局宣導更換微電腦瓦斯表的好處，但台北市議員李明賢指出，因為以往不肖廠商多，民眾仍多有疑慮，影響換裝率。圖／北市產發局提供

為促進居家使用天然瓦斯安全，北市產發局宣導更換微電腦瓦斯表的好處，但台北市議員李明賢指出，因為以往不肖廠商多，讓民眾對上門的瓦斯公司人員不信賴，除了要增加費用，且到府時白天家中大多只有長者，讓民眾產生疑慮，影響換裝率，應以推廣代替推銷並研擬相關配套措施。對此，產發局表示，已要求瓦斯公司應於換裝時向消費者清楚說明相關內容及費用，減少民眾疑慮。

李明賢指出，微電腦瓦斯表功能包含可自動偵測漏氣，若遇超時使用、發生5級以上地震等可能異常狀況，能自動緊急遮斷，停止供應瓦斯；台北市使用傳統機械表更換為微電腦瓦斯表用戶，換裝率超過40%，希望在2024年將全市傳統瓦斯機械表都更換成微電腦瓦斯表。

李明賢說，他接獲民眾陳情，因為以往不肖廠商多，讓民眾對上門的瓦斯公司人員不信賴，除了都是白天家中只剩長者在家，且換裝後費用增加，讓民眾產生疑慮，甚至人說換錶後帳單增加，甚至擔心瓦斯公司用其他理由換東西收費。他希望產發局仍應督促瓦斯業者廣為宣導更換微電腦表的好處，除獨居長者戶無可避免外，也應挑選家中有其他成年人在家時段進行宣導作業，以推廣代替推銷。

針對換裝微電腦瓦斯表需要費用？產發局指出，因微電腦瓦斯表具有「大量漏氣、「5級地震」、「超時使用」等情況自動遮斷之功能，每月基本費為100元，屬全國統一價，較傳統機械瓦斯表每月基本費60元，每月僅需增加40元基本費。除此之外，亦提供中低收入戶補助，目前尚未強制用戶安裝微電腦瓦斯表，民眾仍可自行選擇是否換裝。

至於網路上有民眾提到換裝微電腦瓦斯表更換的費用要2000至3000元，產發局指出，應是另外的零件更換費用，為避免不當推銷，產業局已要求瓦斯公司應將更換零件原因敘明，並向消費者清楚說明相關費用，於簽帳單後供用戶了解並經簽章確認後始得換裝，以減少換裝疑慮。

產發局強調，相關更換零件收費標準皆公告於各瓦斯公司官網上供民眾查詢，如有任何疑慮，瓦斯公司須無償換回，同時呼籲民眾更換前可以先查詢瓦斯公司網站確認清楚，更換零件單價區間為何，以避免爭議。

李明賢 北市

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