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網友留言「好想跟你做……朋友」 議員江怡臻控遭騷擾

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員江怡臻。記者李定宇／翻攝
新北市議員江怡臻。記者李定宇／翻攝

新北市議員、國民黨發言人江怡臻昨在國民黨主席朱立倫臉書貼文留言，然而江怡臻留言下方竟有網友性騷擾留言表示「好想跟你做……朋友，買不到雞蛋，我這邊有兩顆」等言論，對江怡臻進行言語騷擾。江怡臻說，目前先提出臉書檢舉，若該名網友仍不收斂，不排除提告。

新北市議員、國民黨發言人江怡臻昨在國民黨主席朱立倫臉書貼文留言，朱立倫強調薪資成長趕不上物價飛漲，批評蔡英文政府不知人間疾苦，與民眾距離遙遠。江怡臻則留言回應，食物價格上漲尤其嚴重，生活中居然會缺雞蛋，代表政府連民眾基本需求都無法滿足，獲得不少民眾按讚。然而，江怡臻留言下方竟有網友性騷擾留言「妳好正喔！好想跟你做……朋友，買不到雞蛋，我這邊有兩顆」等言論，對江怡臻進行言語騷擾。

江怡臻表示，在性別平等的社會中，大家都應該更尊重彼此，女性公眾人物相當容易收到類似的騷擾言論，這時絕對不能妥協，也不能沈默，反而要勇敢的站出來，讓社會變得更加性別平等。江怡臻指出，第一時間已經向臉書提出檢舉。

江怡臻指出，生活中不少人容易收到性騷擾的留言，像是評論長相或是身材，甚至還會有人以惡意的性別羞辱言論攻擊自己不喜歡的人，女性政治人物更是容易收到。她也說，不論民眾是支持或是反對，都不應該用性騷擾的方式表達自己的意見，呼籲社會大眾加強性別意識，用更性別友善的言論在社群上互動，也希望未來不要再有任何類似言論加諸在其他人身上。

江怡臻說，希望大家在評價女性政治人物的時候，能多多關注問政以及論述上的表現，而不是只看相貌，也不應該惡意猥褻或騷擾，進而忽視每個人的專業表現，讓大家更重視女性在社會上的困境，每個人都應該一起努力，不分黨派也不分意識形態，這是全民都要追求的價值。

江怡臻認定網友留言為性騷擾。圖／江怡臻提供
江怡臻認定網友留言為性騷擾。圖／江怡臻提供

性騷擾 國民黨

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