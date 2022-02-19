安坑輕軌進度近9成、預計年底通車 侯友宜：盼順利完工

新北推動捷運三環六線，安坑輕軌整體進度達86%，已有9列車運抵機廠，持續進行一系列的測試工作。新北捷運局表示，除安坑輕軌將於年底通車，其他如五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、汐東捷運東已送中央審查，淡海輕軌二期也將再送修正報告。

在去年9月安坑輕軌首輛列車運抵機場，至目前為止已有9列車到廠，預計在今年4月份，15輛列車將會全數到齊，現階段已陸續進行K1雙城站至K5景文科大站間平面段路線的第一階段動態測試，後續配合高架段工程進度，將進行延伸至K9十四張站第二階段的全線動態測試。

新北市長侯友宜今天到安坑輕軌雙城站視察，並乘坐輕軌了解列車測試狀況。侯友宜表示，一路上大致平穩，安坑輕軌預計在今年底通車，期盼順利完工，通車後搭輕軌到十四張站可省下20分鐘。

捷運局表示，安坑輕軌列車整體國產化比例達42%，較淡海輕軌的22％提升近一倍，包含車體牆板、空調、電纜、照明、座椅、地板布等皆採用國內生產的零組件；另外，外觀吸睛的「光耀金」塗裝則是由民眾票選出來，象徵榮耀古今莊城，帶來穩定安居及商機活絡的氛圍。

捷運局說明，目前整體工程進度達86％，預計年底待機電系統確認通過測試，辦理初、履勘作業，確認與驗證一切安全無虞，即可通車。

新北三環六線中，六線包含淡海輕軌第二期、五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、泰板輕軌及汐東捷運。淡海輕軌二期路線原本規劃走淡水老街中正路路線，但受到地方反對，捷運局更改為河岸路線，經過數次與地方溝通，舉辦說明會搜集意見，終於跟地方達成協調，拍板定案二期走河岸路線。

河岸路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路至觀潮廣場後，轉回中正路淡水老街後段，並沿中正路(台2乙線)續行至淡水漁人碼頭與第一期路網銜接。