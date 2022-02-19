新北太極嶺追櫻遠眺無敵山景 二格路櫻林吸睛

新北市各地櫻花盛開，土城太極嶺、石碇二格路都呈現桃紅山櫻爆開，登步道可享受森呼吸，遠眺盆地的無敵山景；淡水滬尾櫻花大道、三芝櫻花林，都是遊客隨手拍的美照。

新北市不少近郊山區被粉紅櫻花攻陷，不少地區櫻花廊道呈現浪漫景觀，廊道上散落著零星的粉嫩花瓣，讓登山遊客嚐到初戀的幸福滋味。山區適合親子一起親近大自然，增添賞櫻驚喜。

太極嶺與天上山等，串連周邊的承天禪寺、五城山等，是土城區的郊山，甚至是許多社區居民每天的運動場所。中央社記者實際觀察太極嶺，有母女攜伴專程賞花，也有老夫妻伴隨上山。還有每年都到訪賞花的登山客聊到，「去年櫻花開得更茂盛」。

土城區太極嶺階梯步道，兩旁種許多櫻花樹，山櫻花在薄霧籠罩下更顯嬌嫩氣息，粉紅櫻花妝點山頭，與周邊翠綠形成強烈對比。步道鋪設有石階，登頂輕鬆欣賞土城、樹林甚至林口區的寫意風景。

市府綠美化環境景觀處長林俊德今天告訴記者，石碇二格路山路步道的山櫻花步入花季，二格路整個山路步道兩旁植許多山櫻花，民眾可散步健行同時享受櫻花美景，滿開時，桃紅色的山櫻夾道成林，有如步入仙境般非常美麗。

林俊德說，山路步道全長約2.5公里，沿登山步道往上走，登至頂端可以俯瞰整個台北盆地，有登高望遠的絕佳視野，可以健行、賞櫻還能觀山景，一舉多得。

景觀處今天也發新聞表示，淡水滬尾櫻花大道只要搭乘淡海輕軌到淡金鄧公站，步行約5分鐘，輕鬆就能欣賞到美麗的山櫻花。每當進入盛開期，道路兩側的花朵形成粉色隧道，遠可眺青山、近可觀紅花，總是吸引許多追櫻客前往。

農業局表示，三芝區青山路沿二坪頂段、大湖路，是春訪賞櫻好時節，漫漫櫻花為三芝披上夢幻粉紅圍巾，除賞櫻外，二號倉庫咖啡館更不能錯過，除有櫻花酒、櫻花蛋捲，同時也是藝文展演空間，充滿三芝在地特色元素，等追櫻客前往體驗。