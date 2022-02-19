台北市成功中繼市場試營運起跑 3/18正式開幕
使用超過30年的台北市成功市場即將改建，鄰近原市場的中繼市場今天試營運，台北市市場處指出，試營運期間會測試硬體等設備，並進行優化改善，3月18日將正式開幕。
台北市成功市場啟用至今超過30年，地點坐落於成功國宅前，因市場相關設施較簡陋，經台北市政府與里長、居民、攤販等召開多次協調會後，最終拍板市場改建方案。
台北市市場處規劃成功市場攤販先遷移至臨時攤棚，臨時攤棚2月15日結束營業，近200個攤販陸續遷至敦化南路2段120號的中繼市場。
成功中繼市場今天舉辦試營運記者會，包含台北市產業發展局長林崇傑、市場處長陳庭輝及多名議員等出席，許多附近居民、市民已前往中繼市場內消費、購物。
林崇傑致詞時說，成功市場改建歷經多任台北市長，經與居民、攤販討論多次才定案，中繼市場試營運，原本成功市場將持續施工，期盼中繼市場提供民眾更好購物環境。
陳庭輝表示，成功中繼市場試營運起跑，即日起為期1個月，期間舉辦促銷、抽獎等活動，試營運期間會測試市場內硬體等設備，進行優化改善，期盼3月18日開幕，可提供更佳購物環境。
市場處資料顯示，成功中繼市場1樓為生鮮百貨區，共137攤，2樓美食街及百貨雜貨區，共58攤，預定使用至2024年，3月18日將舉辦開幕典禮。
市場處指出，成功市場主體工程預計2024年完工，將改建地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，攤販規劃在地下1樓營業，地面層為綠地。
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