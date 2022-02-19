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影／蔡畹鎣參選新北第九選區 侯友宜：一起加油打拚
新北市前副發言人蔡畹鎣昨晚宣布辭職，並表示將投入新北第九選區選戰。新北市長侯友宜表示，優秀的年輕朋友，對公共議題、對人民所關心的事情願意服務努力做事，是可以值得肯定跟加油打氣，對於新北市很多有熱忱優秀的年輕朋友，願意為新北為國家做事，就一起加油打拚。
呂家愷、蔡畹鎣等人辭職後，也跟著侯友宜行程跑，爭取曝光度。侯友宜表示，每個人選擇做他自己，選舉是個人自己的事情，只要全力以赴，好好努力做事，讓市民看得到這才最重要。新北市新聞局指出，侯友宜的行程都會在市政網站上公告，資訊是公開透明的。
外界傳言，蔡畹鎣宣布參選，是因為侯友宜跟國民黨主席朱立倫協商破局，侯友宜說，他跟朱立倫到現在都是同心齊力，大家為國民黨提名候選人一起加油，希望打贏選戰。
國民黨成立「中央選舉提名委員會」，但侯友宜、台中市長盧秀燕和嘉義市長黃敏惠表態婉拒加入，衝擊黨主席朱立倫領導，前總統馬英九昨天表示，「朱主席應該再去跟他們見面談一談」。侯友宜對此表示，謝謝大家，唯有同心齊力，大家努力做事，贏得民眾信賴，打贏這場選戰。
對於國民黨智庫副執行長黃心華曾指蔡畹鎣說是侯衛兵，侯友宜只說，年輕朋友不論是誰，願意為新北努力做事，都會給予加油、打氣。
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