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十四張歷史公園遊戲場 兒童節前啟用
今天上午新北市長侯友宜視察安坑輕軌路線動態測試，預計年底完工啟用。而就在安坑輕軌終點站也是轉運站的十四張站，站旁的十四張歷史公園，占地1.96公頃，去年4月開始封地整建，其中兒童遊戲場部分目前已接近完工，預計四月初可啟用。新北市議員劉哲彰表示，遊戲區啟用將是兒童節給孩童最好的禮物。
十四張歷史公園占地1.96公頃，歷史部分規畫包括歷史建築重建區、防災機能包括維生儲水槽、防災倉庫、指揮中心等。公園部分包括中央廣場、逐風草園、穀倉主題遊戲區、共融遊戲區、水圳遊戲區等。
其中公園部分工程進度已達8成，市議員劉哲彰日前視察，預計遊戲區部分4月初即可完工。新店區長朱思戎則表示，防災倉庫等建築物，則約5月後才會啟用，初期兒童遊戲場可先提供市民使用。
新北市議員劉哲彰表示，過往新店地區沒有特色公園，4年前與里長協調找地，再向市府爭取預算，約兩年前終於爭取7千萬預算，在此打造大型歷史公園，可提供新店及安坑地區居民休閒使用，兒童遊戲區部分預計4月初即可完工啟用，將是孩童今年最好的禮物。
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