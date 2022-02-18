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專訪／北捷願景圖 進隧道看影片、捷運站內喝咖啡

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影

北捷董事長李文宗上任3年，為彌補本業虧損開發各式副業，腦筋動到車站車廂LED燈箱廣告，為提高廣告收益，與面板大廠，打造全國首部以BOT案發包的「Smart Display Metro數位列車」，採用4K曲面數位廣告螢幕，取代紙本平面海報，成為數位科技廣告展示場域，另更讓乘客可在捷運站內體驗喝咖啡的樂趣。

李文宗透露，未來北捷還有幾個重大規畫，以隧道電視牆來說，先前他曾前往中國大陸重慶探訪，發現這樣的宣傳方式，回來後即可著手規畫。

他說，過去只有捷運車站內電視螢幕投放廣告影片，現規畫在隧道及地下段設置螢幕，利用人眼的視覺暫留現象，類似電影院裡播放電影，當列車在隧道內移動時，民眾眼前就產生動態畫面。目前優先考量捷運路線較長路段如中正紀念堂站至東門站、松山機場站至大直站、江子翠站到萬華站等，在隧道螢幕播放約2分鐘的影片，讓民眾從進入車站、車廂到下車、出站，都有廣告及意象。

另外，為了增加副業收益，北捷多個站體進出口都有與業者合作設置自動販售機，捷運忠孝復興站也設有Metro Corner販賣咖啡，但李文宗仍不滿足。

李文宗表示，先前台北市長柯文哲一直說想在大安森林內喝咖啡，除了希望達成市長「到台北沒有到大安森林公園喝一杯咖啡，就沒有算來過台北」的目標，也想嘗試實現讓乘客在捷運站內喝咖啡的願景。

李文宗透露，現在不管是付費區還是非付費區都不能喝咖啡，但未來將有一座在非付費區內的咖啡店，讓民眾可以坐下來悠閒喝咖啡，原則上就是在付費區設置販售咖啡區，而吃東西的地方設置在非付費區，未來讓大家都能在大安森林公園買得到咖啡，目前正在逐步進行，還不能透露太多。

台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影
北捷在多個站體進出口都有與業者合作設置自動販售機，甚至有6個捷運站設置口罩販賣機，提供民眾應急需求。圖／北捷提供
北捷在多個站體進出口都有與業者合作設置自動販售機，甚至有6個捷運站設置口罩販賣機，提供民眾應急需求。圖／北捷提供

咖啡 廣告 捷運

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