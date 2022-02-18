北市文化局長改任參事代理局長 遭質疑對黃珊珊沒信心

台北市文化局長蔡宗雄農曆過年前調任參事並代理文化局長，引發外界質疑「跳船潮」。蔡宗雄今天回應，他是為了公費留學計畫所以恢復事務官身分，就是這麼單純的原因，不是像外界臆測的那樣。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，蔡宗雄改任參事代理文化局長，難道是因為對年底副市長黃珊珊的選情沒信心，所以趕快安排位置。

蔡宗雄在過年前調任參事並代理文化局長，目前文化局的網頁上他的頭銜已改為代理局長。蔡宗雄說，他先前擔任商業處長時就有公費留學身分，若計畫明年出國留學，在文化局長任期結束後要出國的話就要恢復事務官身份，因此他恢復事務官身分，開始準備寫明年的出國計畫。

王鴻薇說，蔡宗雄現在變成事務官做政務官的工作，會讓外界質疑他是否對黃珊珊的選情沒把握，擔心改朝換代後隨著政權更替就沒有局長可以當，所以趕快安排，他若不繼續當局長，台北表演藝術中心將開幕，這是大事，若在這時候換局長非常誇張。

王鴻薇說，在文化局的事務上，若是由原來局長運作，雖然現在是由參事代理，但還是原來的局長，文化局業務不會因為換人就不熟悉，但這樣會變成只是自保，變參事是不是因為找不到文化局長，但這樣也很扯，很多大案子正在收尾或進行中，換局長的話非常誇張。