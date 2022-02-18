快訊

女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市文化局長改任參事代理局長 遭質疑對黃珊珊沒信心

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
議員鍾佩玲（右）在台北市議會教育部門質詢時，表示文化局不可推給程序，任由珍貴文物年年凋零毀壞，北市文化局長蔡宗雄(左)頻頻激動打斷議員質詢。記者潘才鉉／攝影
議員鍾佩玲（右）在台北市議會教育部門質詢時，表示文化局不可推給程序，任由珍貴文物年年凋零毀壞，北市文化局長蔡宗雄(左)頻頻激動打斷議員質詢。記者潘才鉉／攝影

台北市文化局長蔡宗雄農曆過年前調任參事並代理文化局長，引發外界質疑「跳船潮」。蔡宗雄今天回應，他是為了公費留學計畫所以恢復事務官身分，就是這麼單純的原因，不是像外界臆測的那樣。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，蔡宗雄改任參事代理文化局長，難道是因為對年底副市長黃珊珊的選情沒信心，所以趕快安排位置。

蔡宗雄在過年前調任參事並代理文化局長，目前文化局的網頁上他的頭銜已改為代理局長。蔡宗雄說，他先前擔任商業處長時就有公費留學身分，若計畫明年出國留學，在文化局長任期結束後要出國的話就要恢復事務官身份，因此他恢復事務官身分，開始準備寫明年的出國計畫。

王鴻薇說，蔡宗雄現在變成事務官做政務官的工作，會讓外界質疑他是否對黃珊珊的選情沒把握，擔心改朝換代後隨著政權更替就沒有局長可以當，所以趕快安排，他若不繼續當局長，台北表演藝術中心將開幕，這是大事，若在這時候換局長非常誇張。

王鴻薇說，在文化局的事務上，若是由原來局長運作，雖然現在是由參事代理，但還是原來的局長，文化局業務不會因為換人就不熟悉，但這樣會變成只是自保，變參事是不是因為找不到文化局長，但這樣也很扯，很多大案子正在收尾或進行中，換局長的話非常誇張。

文化局 王鴻薇

延伸閱讀

蔣萬安斥「豬頭說」人身攻擊 柯文哲：不要對號入座

某宗教協會聚會傳染擴大 黃珊珊：北市今新增5例

蔡壁如：北市延續執政、沒藍白合可能

加強空戰話題？黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」近一個月聲量最高

相關新聞

淡水楓樹湖木蓮花盛開 歡迎民眾登山賞花

新北市淡水區楓樹湖園區的木蘭花，在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，目前花況有超過了九成，下星期開始粉白色花品種就會開花，花期會到228連假，民眾來楓樹湖登山賞花，正是時候。

汐止警、銀行員聯手救援 攔阻4起詐騙案

農曆春節期間，詐騙案橫行，汐止警與金融機構於年關前積極防制詐騙，不讓詐騙集團輕易將紅包錢騙走，成功攔阻4起詐騙案，款項共新臺幣31萬3,000元，汐止分局長林詮峰為表達感謝之意，親自前往頒發感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

專訪／北捷願景圖 進隧道看影片、捷運站內喝咖啡

北捷董事長李文宗上任3年，為彌補本業虧損開發各式副業，腦筋動到車站車廂LED燈箱廣告，為提高廣告收益，與面板大廠，打造全...

北市文化局長改任參事代理局長 遭質疑對黃珊珊沒信心

台北市文化局長蔡宗雄農曆過年前調任參事並代理文化局長，引發外界質疑「跳船潮」。蔡宗雄今天回應，他是為了公費留學計畫所以恢...

專訪／北捷建構安全網 發展AI即時偵測系統

北捷平均日運載量超過200萬人次，車站及車廂頻傳爭吵、甚至持武器攻擊事件。北捷董事長李文宗接受聯合報專訪時表示，為了在第...

士林官邸鬱金香展 四大展區打造童話故事場景

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式，柯文哲指出，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。