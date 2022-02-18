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專訪／北捷建構安全網 發展AI即時偵測系統

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影

北捷平均日運載量超過200萬人次，車站及車廂頻傳爭吵、甚至持武器攻擊事件。北捷董事長李文宗接受聯合報專訪時表示，為了在第一時間了解、處理問題，北捷先前宣布與宏碁、台北科技大學合作打造大數據防疫平台模擬防疫地圖，其中大數據分析功能也能預警、清消通知及分級通報。

李文宗指出，接獲很多車廂爭吵事件，儘管車廂有設置緊急按鈕提供民眾通報車站及行控中心，但大多案件都沒人按鈕。為了快速、有效處理類似事件，將透過AI偵測系統分析車廂乘客行為及動作，若有持刀或動作太大等情況，就會直接通知車長及保全到場，預計最快半年將會對外發表。

北捷過去曾發生鄭捷事件，也接獲過恐嚇信、民眾持刀爭執情況，為讓民眾安心搭乘捷運，捷警提升捷運系統見警率，定期執行列車與車站巡邏勤務，並擴大編制由原先144人增至290人；雙北市各轄區分局在尖峰時段，派遣警力在重點車站執行守望勤務；分局警察巡邏時，捷運車站將納為巡邏路線。

捷運全線131個車站在營運時段，均配置至少1名保全人員、重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全均配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒；車站則配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑。

李文宗透露，目前北捷有約20個菁英保全，「全都很帥、體格又很好，但其他就『比較親民』」，為讓民眾在安全上有感，目前已與捷警研議進行重大改革，但因細節較複雜，預計會分階段落實，最快今年夏天就會對外公布。

北捷董座李文宗表示，為讓民眾更安心搭捷運，已與捷警研議著手進行重大改革。圖／北市捷警提供
北捷董座李文宗表示，為讓民眾更安心搭捷運，已與捷警研議著手進行重大改革。圖／北市捷警提供
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影
台北捷運公司董事長李文宗。記者余承翰／攝影

保全 北捷 車廂

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