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士林官邸鬱金香展 四大展區打造童話故事場景

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式，柯文哲指出，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林舉辦，北藝快開幕，看能不能打破去年數字。

公園處表示，台北花季看不完，不用出國，就能感受鬱金香花海散發的異國風情，2022士林官邸鬱金香展今年主題為「遇見幸福」，打造童話故事場景，四大展區包括由風車、木鞋、小船搭配出唯美場景的「荷蘭童話故事村」；體驗變身灰姑娘搭乘南瓜馬車前往舞會、以3Ｄ手繪版呈現嚐試試穿高跟鞋的「灰姑娘的浪漫邂逅」；更有拇指姑娘誕生於巨型鬱金香裝置的「拇指姑娘的浪漫森林國度」。

此外，以日本礪波市的特有種鬱金香，搭配鳥居、竹子、月亮、月兔、台北礪波友好等裝置，構建出「竹取公主的夢幻世界」，民眾在享受被花海包圍的同時，還能感受到各國故事的異國風情，就如同偽出國。

柯文哲表示，近年來，士林官邸已成為民眾台北賞花的必遊景點，吸引許多遊客造訪拍照。每年二月，有著異國風情的鬱金香花海，今年鬱金香展選用超過20個來自荷蘭及日本品種的鬱金香，共13萬株鬱金香同時綻放。

公園處長黃淑如表示，這次也因應疫情，多了一個線上賞花的選擇，特別導入720度環景系統，讓民眾在家就能安心賞花。鬱金香展也與士林夜市商圈、士林捷運商圈、天母商圈及北投商圈的50個特約商店合作，民眾在賞花的同時，也能探索士林周邊具有特色的店家，回味經典、體驗特色並享受異國風情。

「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影

鬱金香 賞花 柯文哲

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