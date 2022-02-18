淡水楓樹湖木蓮花盛開 歡迎民眾登山賞花

新北市淡水區楓樹湖園區的木蘭花，在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，目前花況有超過了九成，下星期開始粉白色花品種就會開花，花期會到228連假，民眾來楓樹湖登山賞花，正是時候。

一朵一朵粉紫色的木蘭花開滿了整片花園，現在木蘭花也已經開了一段時間，楓樹湖再生農園協會表示，從過年後木蘭花就已經開始盛開，現在花況有超過了九成，民眾在未來的一個星期當中來賞花，正是時候。

楓樹湖再生農園發展協會理事長林金峰表示，木蘭花也俗稱木蓮花，學名是二喬木蘭，在50年前從日本引進台灣，而淡水楓樹湖在10多年前開始發現園區內有大量的木蘭花，經過市議員蔡錦賢多年的協助之下，讓楓樹湖可以有更好的硬體建設，發展觀光，而協會預估花期還有2個星期左右。

現場也有不少民眾來到楓樹湖登山，並表示，淡水有這片山林美景相當清幽，而花況看起來還會再盛開。

理事長林金峰表示，楓樹湖木蘭花有2個品種，目前盛開的是粉紫色花朵，而下星期開始粉白色花品種就會開花，因此花期會到228連假，淡水楓樹湖不只是淡水的後花園，也是整個大台北地區賞花的祕境所在，除了相當知名的天元宮櫻花之外，這裡也成為避開人群，賞花的好去處。也希望除了來這裡賞花之外，也可以共同的維護好環境。