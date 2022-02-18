讓弱勢吃一餐溫飽 汐止阿秀姊煮待用餐九年

在汐止觀光夜市裡的一家小吃店老闆娘阿秀姊很有愛心，九年來提供愛心餐幾乎不間斷，除了疫情期間停了兩個月，警戒一降級就馬上恢復，每天至少提供幾十個便當，一個月下來都要好幾萬，就是希望讓弱勢民眾，至少一天有一餐飽飯可以吃。

早上的汐止觀光夜市，幾乎每一間大門都是關著的，不過，一間充滿愛心的「阿秀排骨麵店」，卻是一早九點、十點就開始忙碌。

老闆娘阿秀姊說，每天早上七點半出門到市場買菜，再來到店裡沒有休息時間，就得忙著洗菜、切菜、炒菜，不光是為了做生意，主要是因為有時候還沒11點，就會陸續有人來領愛心待用餐，得要趕快準備好給他們。

除了做生意，每天要準備好幾十份的愛心待用餐，一個人真的忙不過來，尤其阿秀姊前年生病開刀後，體力已經大不如前，幸好一直以來，觀光夜市會長陳秀琴、還有一樣是很有愛心的民眾，都會來充當義工，最常幫忙洗菜、切菜，有時候阿秀姊沒辦法來，還會幫忙炒菜，還有招呼弱勢民眾，幫忙登記打包餐盒等等，能幫的就幫。

汐止觀光夜市自治會長陳秀琴表示，自從阿秀腰開刀後，就會來幫忙，只要她一通電話人不舒服或怎樣沒辦法來，因為，她人不舒服想要休息又捨不得來拿便當的人，因為弱勢家庭的人也很辛苦，有一餐飯吃，就能生活下去，所以，有需要我就會到店裡來炒菜幫忙，減輕她的負擔。

接近中午時間，阿秀排骨麵店已經有零星長輩帶著環保餐盒來，等著領取待用餐點，雖然是愛心餐不用錢，但是，提供的伙食一點都不馬虎，阿秀姊堅持每天都要變化菜色，而且給的量很足，一個便當盒都裝的好滿，至少有三樣菜一份主食，這一天則是給一整條魚，這魚都是當天現炸，另外，還有肉、滷蛋、青菜，這份用心也讓獨居長輩或是弱勢家庭，以及街友們很感動。

這份熱心，讓越來越多人加入，有錢出錢有力出力，有時候左右鄰居還會送來麵包、水果等等，這些都會跟著愛心便當發送，而這牆上除了有廣播電台長期以來的贊助，做愛心不落人後，汐止福德愛心會也在前幾年加入行列，因為，每天至少提供幾十個便當，一個月下來都要好幾萬，除了路過民眾捐款，不夠的通通都是福德愛心會買單，也幸好每個月都有愛心人士多多少少捐款補貼，讓待用餐可以持續下去，阿秀姊也很感謝做愛心這條路有很多人一起陪伴走下去。