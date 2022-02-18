百名志工維護環境 瑞芳東和里拼5星八連霸

瑞芳區東和里今年度參加環保局的里環境認證，要往五星級環境認證八連霸來叩關，里長周樹木動員志工百人將環境仔細維護，不少原本廢棄的畸零地，也由里民認養來維護種植綠美化，讓東和里不論是巷道整潔還是美化方面都獲得不少肯定。

瑞芳區的東和里已經7年得到新北市政府的里環境認證5星級，今年再度參加認證，希望這次可以再拿5星級認證，邁向八連霸。里長說，維護環境不容易，除了靠志工之外，最重要的是居民自發性的將自家周邊環境也整理。

市府每年都會針對各里進行里環境認證評比，評分項目包括環境整潔、資收站成效、節能省電、省水以及低碳等項目，而東和里是瑞芳地區唯一7年得到5星級的最高認證成績，這次要第八年拿下五星級認證指標，東和里長周樹木很有信心。

里長周樹木表示，這幾年都是志工們的努力，大家認養里內區域，用心維護才有的成果。民眾紛紛表示，常常都可以看到里長帶著志工在街上做整理，真的很辛苦，也很感謝他們的用心，讓他們可以有這麼好的生活環境。