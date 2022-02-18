返鄉營造家的滋味 三芝青年開咖哩食堂

與熟成牛肉、熟成魚肉有異曲同工之妙，熟成過後的咖哩味道更香濃順口。一位返鄉青年Jungle帶著太太小孩在三芝區開起一間小食堂，以熟成咖哩為特色，更將孩子總會挑食不吃的蔬菜水果融入咖哩醬裡，讓咖哩成為適合全家大小一起享用的美食，透過美食要來營造並且傳遞家的幸福滋味。

三芝區淡金路二段上集合大樓裡一樓的一間食堂，用餐環境佈置溫馨，一進門就可以感受到家的味道，主廚是返鄉青年Jungle，與太太一起回到家鄉開啟料理之路，在食堂中最為人所稱道的特色料理就是熟成咖哩，不過熬煮這鍋咖哩醬可不簡單，主廚配香料、炒香料、熬煮蔬菜湯再融合，最後還要熟成三天以上才能料理使用。

主廚Jungle說，放置冷藏三天以上的咖哩味道濃郁順口，而剛熬煮好的咖哩醬，其實也是可以馬上料理，只是往往會有某一、兩種香料氣味特別突出，但若是經過三天的熟成，所有香料就會融洽的混合成順口的味道，此時再來做料理剛剛好！

還有一個營養秘密，就是用來混合的蔬菜湯，主廚Jungle特別選用近十種的蔬菜熬煮，讓挑食的孩子透過吃咖哩也可以吃進不少的蔬菜。

Jungle以寶貝女兒的小名小米粒作為店名，用餐環境中每一個角落都可以感受到家的溫馨，也有不少親子客群，就喜歡帶著孩子來到這裡，熱情的小米粒還會分享自己最愛閱讀的書籍與玩具，為用餐環境增添幾分童趣，也讓在店內用餐的每一口料理都充滿了溫馨快樂的幸福滋味。