快訊

女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

返鄉營造家的滋味 三芝青年開咖哩食堂

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
返鄉青年Jungle帶著太太小孩在三芝區開起一間小食堂，以熟成咖哩為特色，傳遞家的幸福滋味。 圖／紅樹林有線電視提供
返鄉青年Jungle帶著太太小孩在三芝區開起一間小食堂，以熟成咖哩為特色，傳遞家的幸福滋味。 圖／紅樹林有線電視提供

與熟成牛肉、熟成魚肉有異曲同工之妙，熟成過後的咖哩味道更香濃順口。一位返鄉青年Jungle帶著太太小孩在三芝區開起一間小食堂，以熟成咖哩為特色，更將孩子總會挑食不吃的蔬菜水果融入咖哩醬裡，讓咖哩成為適合全家大小一起享用的美食，透過美食要來營造並且傳遞家的幸福滋味。

三芝區淡金路二段上集合大樓裡一樓的一間食堂，用餐環境佈置溫馨，一進門就可以感受到家的味道，主廚是返鄉青年Jungle，與太太一起回到家鄉開啟料理之路，在食堂中最為人所稱道的特色料理就是熟成咖哩，不過熬煮這鍋咖哩醬可不簡單，主廚配香料、炒香料、熬煮蔬菜湯再融合，最後還要熟成三天以上才能料理使用。

主廚Jungle說，放置冷藏三天以上的咖哩味道濃郁順口，而剛熬煮好的咖哩醬，其實也是可以馬上料理，只是往往會有某一、兩種香料氣味特別突出，但若是經過三天的熟成，所有香料就會融洽的混合成順口的味道，此時再來做料理剛剛好！

還有一個營養秘密，就是用來混合的蔬菜湯，主廚Jungle特別選用近十種的蔬菜熬煮，讓挑食的孩子透過吃咖哩也可以吃進不少的蔬菜。

Jungle以寶貝女兒的小名小米粒作為店名，用餐環境中每一個角落都可以感受到家的溫馨，也有不少親子客群，就喜歡帶著孩子來到這裡，熱情的小米粒還會分享自己最愛閱讀的書籍與玩具，為用餐環境增添幾分童趣，也讓在店內用餐的每一口料理都充滿了溫馨快樂的幸福滋味。

青年 親子

延伸閱讀

哈根達斯半價、咖哩買1送1！台南三井Outlet美食懶人包

「台中文心森林公園」20家周邊美食懶人包！火鍋日式港式早午餐，還有清真認證牛肉鍋

台北／公館美食「小仺館Cafe ＆ Rice」 饕客難逃邪惡半熟蛋乾咖哩的魔爪

繼光香香雞「咖哩炸雞」升級回歸！搖搖黑白組同步登場

相關新聞

淡水楓樹湖木蓮花盛開 歡迎民眾登山賞花

新北市淡水區楓樹湖園區的木蘭花，在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，目前花況有超過了九成，下星期開始粉白色花品種就會開花，花期會到228連假，民眾來楓樹湖登山賞花，正是時候。

汐止警、銀行員聯手救援 攔阻4起詐騙案

農曆春節期間，詐騙案橫行，汐止警與金融機構於年關前積極防制詐騙，不讓詐騙集團輕易將紅包錢騙走，成功攔阻4起詐騙案，款項共新臺幣31萬3,000元，汐止分局長林詮峰為表達感謝之意，親自前往頒發感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

專訪／北捷願景圖 進隧道看影片、捷運站內喝咖啡

北捷董事長李文宗上任3年，為彌補本業虧損開發各式副業，腦筋動到車站車廂LED燈箱廣告，為提高廣告收益，與面板大廠，打造全...

北市文化局長改任參事代理局長 遭質疑對黃珊珊沒信心

台北市文化局長蔡宗雄農曆過年前調任參事並代理文化局長，引發外界質疑「跳船潮」。蔡宗雄今天回應，他是為了公費留學計畫所以恢...

專訪／北捷建構安全網 發展AI即時偵測系統

北捷平均日運載量超過200萬人次，車站及車廂頻傳爭吵、甚至持武器攻擊事件。北捷董事長李文宗接受聯合報專訪時表示，為了在第...

士林官邸鬱金香展 四大展區打造童話故事場景

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式，柯文哲指出，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。