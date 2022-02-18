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北市消費爭議排行 網路電視購物類最多

中央社 / 台北18日電

台北市法務局今天表示，統計110年度消費申訴案，以網路電視購物類為首位；經分析，受疫情影響，民眾增加居家購物次數，間接出現消費爭議案，以蝦皮購物網站申訴案最多。

法務局發布新聞資料，統計110年度受理消費申訴案，共1萬9400件，消費爭議排名，網路電視購物類有3207件、運動健身類為1363件、運輸類共1355件、線上遊戲類1350件、補習班爭議類573件。

法務局分析原因，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，增加民眾在家購物習慣，包含網路電視購物類、線上遊戲類、運輸類（外送平台）消費爭議案件數都增加。

法務局指出，消費申訴案排名第1為網路電視購物類，主要爭議原因為商品瑕疵、退換貨，其中以新加坡商蝦皮娛樂電商公司經營蝦皮購物網站，申訴案共937件最多，像蝦皮購物去年3月間發生蛋塔、衛生紙標錯價，當時受理302件申訴案。

法務局表示，排名第2的是運動健身類，榜首為香港商世界健身事業公司（World Gym健身俱樂部），申訴案有751件，較去年增加1.5倍，因業者去年11月曾發生停止供應毛巾政策爭議，當時受理約335件申訴案。

法務局指出，排名第3為運輸類，以外送平台為爭議大宗，共830件，榜首是foodpanda，有559件，常見爭議為取消訂單未退款、訂單餐點內容物不符、優惠折價等。

法務局表示，民眾遇任何消費疑義，可打全國消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問，將提供消費諮詢，以維護民眾權益。

蝦皮購物 健身 疫情

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