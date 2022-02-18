北市輔導商家數位轉型 飾品店用直播銷售率增加500%

疫情重創經濟，也大大影響商圈生意。台北市政府產業發展局輔導商家進行數位轉型，在後車站商圈經營飾品生意的店家表示，將課程所學應用在平台上，粉絲人數成長300%，也有飾品和配件公司透過直播和潛在客戶互動，銷售率增加300至500%。

台北市政府產發局長林崇傑表示，2020年疫情開始後，無論是中小企業還是商家都面臨嚴峻考驗，數位轉型因此成為很重要的工作，產發局積極輔導商家數位轉型，使用數位工具或直播，這兩年來看到不錯成果，兩年來輔導314家，線上流量成長七成，營業額平均成長18%，市府今年會擴大推動，期待更多商圈和商家參與。

台灣夜市商圈產業工會理事長林定國說，疫情讓實體通路遇到瓶頸，面臨收入歸零的窘境，在這樣的過程中確實需要轉型，寧夏夜市是去年疫情中第一個微解封的夜市，攤商也做數位轉型，包括開拓自取、外送平台，還有得來速通道，讓消費者感到數位化的方便。

台北市後站批發商圈發展促進會理事長黃惠珍說，她自己也實際參加數位課程20小時，課程活潑又實用，後車站商圈受到疫情影響，成立購物網站和商城，有專責小編更新內容，還有「購物車」機制，網站不以營利為目標，是要導客給店家。

黃惠珍說，因應現在年輕人購物方式的改變，她三年前當選理事長後第一件事就是建立粉絲專頁，因此現在活動在沒有下廣告的情況下可以有一萬多人的觸及率，她的想法是要帶動消費者的記憶，透過頻繁的線上行銷，喚起消費者曾經的消費記憶，再搭配補助等輔導購物網站，讓商機慢慢成長。

在後車站商圈有批發門市的任翔國際公司主要經營飾品販售，店家代表分享經驗，表示在課程中學到臉書等社群經營，經營差異性、下標題及用#標記增加觸及率，粉絲人數成長300%，經過經營後又再提升166%，另外他們也把特色最大化，和設計平台上的設計師合作客製化商品，讓商品有差異性，讓消費者有更多選擇。

協助經營線下密室逃脫遊戲的究穎國際娛樂分享，透過AR/VR製作課程打破空間限制，藉由強化影像拍攝技巧提升行銷素材呈現，社群互動和觸及率比參與課程前提高70%。後站商圈的奇威行利用所學的優化行銷素材質感，除了粉絲專頁按讚數成長15%外，單日銷售更突破萬件。

產業局表示，將持續協助店家逐步跨入數位線上營銷，透過一系列的實作教學及雲端工具採購補助，讓北市店家更願意進入數位轉型，從線下的實體店銷，擴大到運用數位工具，提升線上營銷與電商導購，希望能為疫情下北市商機，找出更多元的突破。