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蔣萬安斥「豬頭說」人身攻擊 柯文哲：不要對號入座

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
柯文哲上午參加士林官邸鬱金香花展受訪指出，很多事情要學會不要對號入座，一笑置之是比較高明的處理方式。記者葉信菉／攝影
柯文哲上午參加士林官邸鬱金香花展受訪指出，很多事情要學會不要對號入座，一笑置之是比較高明的處理方式。記者葉信菉／攝影

台北市副市長黃珊珊前天接受媒體專訪，對於年底市長選戰會不會擔心被棄保？黃珊珊則說，沒信心才會被棄保，「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」此說法遭備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安反斥為「人身攻擊」，對此，台北市長柯文哲上午參加士林官邸鬱金香花展受訪指出，很多事情要學會不要對號入座，一笑置之是比較高明的處理方式。

黃珊珊則表示，她講的內容，應該是在評論大家應該要努力，而不是靠著別人或著影響別人，蔣委員應該不是這樣的人，「我不想說是對號入座」，她想講的是大家都要努力不是嗎？「你不努力才會有這問題」。

至於國民黨前立委李彥秀批評黃珊珊為選舉戴假面具？柯文哲聽了說「哪個立委？李彥秀？」轉頭向黃珊珊說，「唉唷，跟妳同選區的」，黃珊珊則說，每個人的意見都尊重，大家各自把各自的事情做好。

針對蔣萬安斥黃珊珊不要人身攻擊，是不是無法藍白合了？柯文哲說，很多事情要學會不要對號入座，很多東西要一笑置之，比較高明的處理方式。

另外，選舉將近，有民眾黨人士說年底藍綠雙殺，但民眾黨民調越高對民進黨越有利，柯文哲說，喊話沒有用啦，還是要認真做事。

至於資深媒體人趙少康喊要「藍白合」？柯文哲說，其實還是那句話，不要為了政黨利益犧牲國家利益，不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為了短期利益犧牲長期利益。其實很多邏輯就是，站在一個黨的邏輯在思考，但其實應該站在一個社會、國家立場思考，很多邏輯會不一樣。

黃珊珊 柯文哲

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