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市長您累了嗎？ 南園里變南培里 侯友宜口誤多次民笑翻
今天上午新北市長侯友宜參加樹林區南園里萬坪公園啟用典禮，由於當地里長名李培鈺，侯友宜致詞時多次將南園里說成南培里，讓台下民眾笑成一團。侯友宜說，南園里是樹林最大的里，里長讓地方蓬勃發展，謝謝里長做了很多事。
今天上午新北市長侯友宜參加樹林區南園里萬坪公園啟用典禮，由於當地里長李培鈺過程中持續關心公園改建，上午侯友宜致詞時表示，剛過元宵節，大家還在開心氣氛，「那南培里、不是是南園里，因為李培鈺我都說成南培里，厚！」惹笑台下民眾，不過，致詞即將結束時，侯友宜又說，「期待這個公園南培…南園里厚，因為培鈺厚」再度口誤讓台下民眾笑成一團說：改名字了啦！
侯友宜表示，南園里長李培鈺真漂亮，里長很認真，很喜歡她年輕充滿幹勁，有年輕人想法 ，為北大特區樹林這個區塊做的非常好，不但爭取公共建設更關心公共議題，關心北大特區大小事。
侯友宜說，北大特區超過5萬人，南園里就有16000人以上，是樹林最大的里，里長身先士卒，是了不起的女孩子，年紀輕輕漂漂亮亮，也認真做事，讓地方蓬勃發展。
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