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北市回收廚餘化身有機肥料 2月21日起開放申請領取
配合田園市政策，北市環保局將回收廚餘製作為有機質肥料，每季回饋數千份給台北市民，2022年第一季預計發放4500份，2月21日開放「田園銀行網路平台」，民眾可上網申請登記，每人每次可領取10公斤。
環保局表示，台北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘委託具有肥料登記證的合格廠商製作有機質肥料後，自2017年起部分回饋台北市，以配合推動田園城市，每季開放台北市民於申請期間，透過「田園銀行網路平台」申領，每人每次可領取10公斤，有12處可領取。
2021年的有機質肥料發放已於去年12月30日截止，全年度共計發放1萬7453人次、田園城市參與單位171處，有機質肥料回饋數量達203公噸，環保局表示，民眾可加入田園城市，共同打造台北市成為綠色健康、教育、生活之田園城市。
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