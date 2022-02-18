影／萬坪公園啟用！ 新北砸1.58億 整修30座特色公園

位在新北市北大特區最大的萬坪公園，過往遊憩設施稀少，民眾盼改善，新北市樹林區公所花費超過2000萬元，從2020年11月開始封閉改善，將原不到200坪遊具面積擴增到605坪，今上午舉行啟用典禮。景觀處表示，今年預計花費1.58億元、整修30座公園，擴大打造特色公園。

景觀處表示，今年特色公園，目前已規劃將在八里區打造有「筆」造型的文昌公園，另外新店14張地區打造防災公園等。新北市府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善的公園休憩空間。

今天啟用的北大特區景觀萬坪公園，為北大特區內面積最大公園，新北市樹林區公所進行改善，增加兒童遊戲空間、更新體健設施、打造節點廣場、開闢大草坪區、改善整體動線及拓寬步道等，打造特色公園，希望能提供民眾更舒適精彩的休憩空間與遊戲體驗。

區公所於景觀萬坪公園內新增3座適合不同年齡層的滑梯，以及擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯，整體遊具面積從原本200坪不到，擴增成三大遊玩區域共計605坪。

另外也將公園內原先老舊之人行步道進行拓寬，讓輪椅族、嬰兒車可通行無礙，調整整體公園動線，讓民眾不論是在此休憩、運動皆適宜，並在入口處節點設置壓花地坪廣場，且保留了一片大草坪區，讓民眾也可以在草坪從事各項活動。

新北市長侯友宜表示，2019年起樹林區完成鹿角溪公園、育德公園、彭厝親子公園、三龍公園及景觀萬坪公園等5座公園遊戲場新設與改善，總經費共計約7000萬元。北大特區南園里蓋了萬坪景觀公園，尤其以森林的系列，當中最重要是要有全齡共融遊戲，讓孩子、長輩能夠在這裡開心地遊戲。