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影／「大排長榮」地方版？ 貨櫃車闖三重窄路卡住勾斷電線

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

新北市三重區後竹圍街是路幅狹小的舊社區，今晚6時許闖進1輛載運長榮海運貨櫃的曳引拖車，結果高度超高勾斷半空中電線，造成近30戶民宅停電，車也卡在路上進退兩難，民眾驚呼：難道輪船開到馬路來了？

警方獲報到場協助處理，據了解，48歲孫姓司機今天下午載運貨櫃到三重區力行路卸完貨之後，打算從國道一號三重交流道南下，卻因路況不熟，晚間6時45分被導航引往後竹圍街行駛。

由於這邊都是道路狹窄的舊社區，貨櫃頂端勾到半空中的電纜，導致電線脫落，觸地冒出輕微火花，孫姓司機嚇到不敢再開，連忙報案求助。消防隊獲報趕抵確認沒有引發火警，留在現場警戒協助台電與有線電視公司的工程人員檢修。

後經估計，有線電視纜線無損，附近約30戶民宅因此停電，緊急處理後恢復供電，貨櫃車於晚間8時45分拖走，排除路況恢復通車。孫姓司機表示台電的損失將由保險公司理賠。

警方表示，大型車輛的行駛路線都有特殊規範，職業駕駛人不應該不清楚相關規定，因此將依違反道路交通管理處罰條例60條2項3款，製單告發未遵守交通標誌指示行駛，可處900至1800元罰鍰。

貨櫃車高度太高，勾斷半空中的電線卡在路中。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車高度太高，勾斷半空中的電線卡在路中。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車勾斷電線，造成約30戶停電，台電人員趕抵檢修。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車勾斷電線，造成約30戶停電，台電人員趕抵檢修。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車高度太高，勾斷半空中的電線卡在路中。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車高度太高，勾斷半空中的電線卡在路中。記者林昭彰／翻攝

停電 台電

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