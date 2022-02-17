動線指標無文字 北藝3月試營運、滿載壓力測試

台北表演藝術中心3月11日試營運，也將首度滿載壓力測試，從3月中至五月中，將開放4萬名民眾參與，單日最高2800人。這次北藝也將有三大創舉，包括首創全國展館動線指標去文字化，多數指標皆只有圖像呈現；另外，不是買票看表演的民眾，也可以進到北藝的公共參觀迴路；還有七月開幕後，也規畫民眾憑表演票券，可以到士林夜市消費享優惠。

經理楊文瀚表示，北藝場館的動線指標，例如大劇場、球劇場、藍盒子劇場等，目前設計都僅以劇場場地形狀標示，他坦言「這會是一大挑戰，因完全沒文字，民眾是否看得懂…，的確是個冒險，不知能不能成功」，希望能讓民眾有全新體驗，也盼透過試營運測試修正。

為宣傳北藝即將試營運，燈節期間，從沒玩過夾娃娃機的北市副市長蔡炳坤也化身一日機台主，讓民眾免費夾娃娃機，抽中大獎就可搶先試營運期間，進入北藝看表演、參觀回路，一揭北藝皮蛋豆腐球型建築物的神秘面紗。

蔡炳坤說，北藝未來開幕之後，不是買票看表演的民眾，也可以走進北藝內參觀回路，參觀過程或許可以看到後台、舞台上方情形，甚至還可能有演出者從眼前走過去，這對民眾來說，都會是對展廳的不同體驗。

另外，北藝七月正式開幕之後，民眾也可以憑著表演票券，到旁邊的士林夜市消費享優惠折扣，但具體的合作方式，會在六月中公告。黃文瀚說，北市府要讓文化與在地周邊結合，這也是台灣僅有的藝文展館與夜市這麼近，盼能將劇場觀眾與夜市、在地民眾生活相結合。

台北表演藝術中心歷經十年的籌備及工程，建築包括1500席大劇場、800席球劇場及500席藍盒子劇場，目前規畫試營運有音樂、戲劇、舞蹈等15個團隊、58場演出，預計開放4萬張票，其中5千人為設籍士林的敦親睦鄰票，目前3萬5千張開放售票，售票率約5成左右。

至於試營運的滿載壓力測試，會測試燈光、吊桿與音響；觀眾部分將測試排隊、驗票及動線指標等，尤其北藝的指標系統是委託由設計大師聶永真設計，首創嘗試所有指標，在完全沒有文字的狀況下，民眾是否可以看得懂。