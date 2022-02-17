青山國中快沒地方上體育課 要增風雨操場

汐止區的青山國中小，目前戶外球場地面龜裂嚴重、連室內的運動場的地面也因為年久失修砂化，凸起不平，小朋友快沒地方上體育課，所以，今(17)日立委賴品妤召集相關單位會勘，爭取經費設風雨球場並協助改善戶內外球場。

青山國中小校長王如杏說，汐止連日豪雨導致戶外的籃球場龜裂的非常嚴重，同時校內體育館的地平也因為氣候不佳，地板下都已經砂化pu也不平整，戶外場地沒辦法上課、室內場地也沒辦法上課，所以，也在思考是不是藉由立委及議員、體育署還有教育局的協助下，讓青山的戶外球場轉變成光電球場，室內體育館的地平能修復跟改善，同時短時間內，現在開學了，孩子馬上要上體育課，希望盡快的將目前地下室的空間轉化為樂活教室，增加一些體健設施，孩子上體育課可以正常化。

立委賴品妤表示，青山國中小這邊主要的問題是汐止多雨，目前這邊需要一個風雨球場，另外，室內體育館也需要修繕，因為地板經過二十幾年以來，底下已經有些砂化，甚至有下陷的狀況，所以，今天會勘了體育署、教育部還有新北市教育局，希望能夠改善小朋友的運動環境

賴品妤指出，討論後，目前戶外球場的部分已經確定會做，包括從上面的建物到底下的拉皮都會先請體育署幫忙，室內的部分也會討論，也希望能夠一次解決，因為小朋友的需求是不能等的。